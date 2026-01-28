Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca KristinCarreteras afectadasNieve en MadridMapa DGTRobo a Iker CasillasAgresiones a sanitariosIntercambiador de Conde de CasalCafé CentralClasificación Champions
instagramlinkedin

TRANSPORTE PÚBLICO

Instalada en Legazpi la primera puerta de andén automática del Metro de Madrid

Más de 4.000 puertas se colocarán en los próximos meses en la Línea 6 para su automatización

Momento de instalación en Legazpi de la primera puerta de andén automática del Metro de Madrid.

Momento de instalación en Legazpi de la primera puerta de andén automática del Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID

EFE

Madrid

Metro de Madrid ya ha instalado, en la estación de Legazpi, la primera de las 4.000 puertas de andén automáticas que se colocarán en los próximos meses en la Línea 6 (Circular).

Así lo ha confirmado, en su cuenta de X, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien ha recordado que esta nueva fase de las obras de automatización de la Línea 6 comenzó anoche en Legazpi y que los trabajos se están realizando en horario nocturno "para minimizar las afecciones a los usuarios".

El proyecto de automatización de la Circular comenzó el año pasado con la renovación de la superestructura de vía y el refuerzo de los andenes en las 28 estaciones de la línea, y culminará en 2027 con la llegada de los nuevos trenes sin conductor.

Para agilizar los trabajos, la compañía metropolitana ha adelantado a las 23:00 horas, de domingo a jueves, el cierre de la Circular.

Noticias relacionadas

Los viajeros tienen a su disposición dos autobuses sustitutivos gratuitos (SC1 y SC2) que realizan el recorrido en superficie hasta la 1:30 horas. Viernes y sábado, por su parte, se mantiene el horario habitual, coincidiendo con los periodos de mayor demanda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL