Iberia Express refuerza su conectividad con Canarias: hasta 360 vuelos semanales desde Madrid en verano

Iberia Express incrementará su oferta de vuelos entre Madrid y Canarias durante la próxima temporada de verano con el objetivo de reforzar la conectividad del archipiélago con la Península. A partir del 29 de marzo, la aerolínea operará hasta 360 vuelos semanales, lo que, según destaca la compañía, supone "un auténtico puente aéreo entre Canarias y la Península".

El aumento de frecuencias se concentrará en las conexiones con Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, Lanzarote y Tenerife, tanto en el aeropuerto del Norte como en el del Sur. La aerolínea subraya que más del 40% de sus clientes en estas rutas son residentes canarios.

Además, Iberia Express señala que la programación está diseñada para facilitar las conexiones con la red de más de 100 destinos del grupo Iberia. En 2025, el 20% de los pasajeros de la aerolínea viajaron en conexión y, de ellos, un 12% enlazó con vuelos internacionales en Europa y América Latina.

Canarias se mantiene como el mercado más relevante para Iberia Express. A lo largo de 2025, la compañía operó cerca de 17.000 vuelos con el archipiélago y registró una puntualidad media en salidas del 92,99%, un dato que contribuyó a que fuera considerada la aerolínea más puntual de Europa ese año.