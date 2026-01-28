TESTIGOS DEL TEMPORAL
Hablan camioneros atrapados por la nieve en Madrid: "Me quedé en un área sin bar ni servicios"
Los profesionales llegaron a estar hasta cinco horas parados, aunque a partir de mediodía lograron continuar con la marcha
T. Cascudo
La intensa nevada que ha caído este miércoles sobre Madrid a causa del temporal Kristin ha colapsado las principales arterias de la capital, dejando decenas de vehículos atrapados y obligando a los servicios de Emergencia a intervenir para intentar recuperar lo antes posible la normalidad. Entre ellos, varios camioneros asturianos, que se encontraron con las conexiones con su región bloqueadas durante varias horas.
El transportista Iñaki Suárez, trabajador de la Cooperativa Avilesina de Transportes, estuvo esta mañana atrapado durante cinco horas en la AP-6, en la provincia de Segovia, a consecuencia del temporal de nieve. A las seis de la mañana decidió salir de Madrid tras consultar la previsión meteorológica y ver que las vías estaban abiertas; sin embargo, pasado el túnel de Guadarrama en dirección a Asturias empezó a ver en los paneles informativos que la circulación estaba prohibida a camiones.
Paró en la primera área de descanso que encontró libre y esperó a que les autorizaran el paso. “Me vi fastidiado porque me quedé en un área que decimos nosotros de pobres, de las que no tienen ni bar ni servicios”, precisa Suárez, que logró salir pasada la una del mediodía.
La semana pasada, atrapado en León
Suárez fue también uno de los afectados por el corte de la semana pasada, cuando se vio obligado a dejar el camión cargado de mercancía en León. “Fue una vergüenza”, señala. “En estos casos, lo normal es pasar las quitanieves y formar un convoy de camiones para poder circular”, señala.
El parón de hoy lo vio más comprensible “pues la carretera por momentos estaba mal”. Sin embargo, añade, una vez empezaron a pasar las máquinas se podía circular perfectamente. “Soy el primero que no me quiero matar, yo no me la juego, pero si la carretera está bien como la semana pasada no se entiende el corte”, señala en su tránsito hacia Asturias cargado con material de obra.
Patinazos en la M-40
Su compañero Nacho. P. G. tuvo más suerte. La nevada le pilló circulando por la M-40, a la altura de la salida de la A-1, pero solo estuvo parado poco más de una hora. El camionero había cargado a primera hora de la mañana cerca de Guadalajara. “Íbamos circulando despacio, pero en el momento que uno tuvo que parar fue cuando los vehículos empezaron a patinar”, explica.
La acumulación de nieve, de entre dos y tres centímetros, provocó que dos camiones quedasen cruzados en la vía, al igual que varios coches, obligando al resto a parar. Tras una hora, una quitanieves logró abrir uno de los carriles y el camionero pudo retomar la marcha hacia Asturias.
Al contrario de la experiencia de su compañero en la Cooperativa Avilesina, al alcanzar la AP-66 no tuvo problemas. “Los carriles estaban limpios y se podía circular bien”, reconoce. Eso sí, el camionero critica la decisión de prohibir el paso a camiones: “Entiendo que lo tengan que hacer, pero que nos digan qué salida tomar o en qué aparcamiento parar. No nos pueden prohibir la marcha sin darnos soluciones, porque yo no puedo parar en un arcén porque me multa”, dice.
