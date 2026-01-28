Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ASAMBLEA

Fernando García deja su escaño en Más Madrid y será sustituido por Aitana Garrido

García renuncia por motivos personales tras llegar a la Asamblea en 2025 como sustituto de Loreto Arenillas

Fernando García (Más Madrid)

Fernando García (Más Madrid) / Redes sociales | @FGarciaGarcia

EFE

El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Fernando García, ha renunciado a su escaño por motivos personales, según ha confirmado la formación. Su sustitución se hará efectiva en los próximos días y el puesto será ocupado por Aitana Garrido Ali, diseñadora de interiores y de diseño gráfico de origen saharaui.

Fernando García accedió a la Asamblea de Madrid en abril de 2025 como relevo de Loreto Arenillas, quien abandonó su acta tras verse implicada en una polémica interna relacionada con un presunto caso de acoso sexual que afectaba a Íñigo Errejón, acusación que posteriormente fue negada por Más Madrid, partido que decidió apartarla de sus cargos orgánicos.

La nueva diputada, Aitana Garrido, ocupó el puesto número 44 en la lista de Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2023. Según fuentes del partido, cuenta con una trayectoria de décadas en el activismo social, especialmente en la Sierra de Madrid, vinculada a colectivos ecologistas, feministas y de defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui.

Garrido inició su actividad institucional en 2023 como concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Colmenarejo, cargo que desempeñó hasta el verano pasado. En la actualidad, es además responsable de Coordinación de Política Local de Más Madrid, una de las áreas clave de la organización.

TEMAS

