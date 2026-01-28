ASAMBLEA
Fernando García deja su escaño en Más Madrid y será sustituido por Aitana Garrido
García renuncia por motivos personales tras llegar a la Asamblea en 2025 como sustituto de Loreto Arenillas
EFE
El diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Fernando García, ha renunciado a su escaño por motivos personales, según ha confirmado la formación. Su sustitución se hará efectiva en los próximos días y el puesto será ocupado por Aitana Garrido Ali, diseñadora de interiores y de diseño gráfico de origen saharaui.
Fernando García accedió a la Asamblea de Madrid en abril de 2025 como relevo de Loreto Arenillas, quien abandonó su acta tras verse implicada en una polémica interna relacionada con un presunto caso de acoso sexual que afectaba a Íñigo Errejón, acusación que posteriormente fue negada por Más Madrid, partido que decidió apartarla de sus cargos orgánicos.
La nueva diputada, Aitana Garrido, ocupó el puesto número 44 en la lista de Más Madrid en las elecciones autonómicas de 2023. Según fuentes del partido, cuenta con una trayectoria de décadas en el activismo social, especialmente en la Sierra de Madrid, vinculada a colectivos ecologistas, feministas y de defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui.
Garrido inició su actividad institucional en 2023 como concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de Colmenarejo, cargo que desempeñó hasta el verano pasado. En la actualidad, es además responsable de Coordinación de Política Local de Más Madrid, una de las áreas clave de la organización.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid