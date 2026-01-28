Metro de Madrid alcanza el 70% de estaciones accesibles: la parada de Ventilla (L9) tendrá cuatro ascensores que conectarán calle y andén

Siguen las obras en el Metro. La Comunidad de Madrid iniciará en febrero las obras para mejorar la accesibilidad de la estación de Ventilla (Línea 9), con la instalación de cuatro nuevos ascensores que conectarán directamente la calle con los andenes.

El Consejo de Gobierno, en su reunión de hoy, ha conocido la propuesta de adjudicación de estos trabajos, con un plazo de ejecución de 12 meses, y una inversión que supera los 6,4 millones de euros.

En una nota, el Ejecutivo autonómico indica que estos elevadores, que "facilitan el tránsito de viajeros" al acortar tiempos de desplazamiento, ya están presentes en algunas estaciones y se están instalando en Tetuán, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Carabanchel, Canillejas y Campamento, con una inversión total de 25,6 millones de euros.

Además, también están en marcha los trabajos para dotar de escaleras mecánicas a Prosperidad, Estrella y San Blas, con una inversión de más de 3,5 millones, y las obras de modernización y accesibilidad de Ventas, Avenida de América, Santiago Bernabéu y Duque de Pastrana.

"A través de estas iniciativas, la compañía metropolitana continúa reforzando su posicionamiento como uno de los mejores suburbanos del mundo en esta materia, con el 70 % de sus estaciones completamente accesibles", destaca la Comunidad, que añade que la red de Metro cuenta actualmente con 571 elevadores y 1.709 escaleras mecánicas.