La embajadora de Israel Dana Erlich, protagonista el sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista este mismo mes de enero con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, llega el turno este sábado para la embajadora en funciones de Israel, Dana Erlich. Nacida en Jerusalén, pero de padres argentinos, y exembajadora de Irlanda, la máxima representante del Estado israelí en España llegó en agosto del pasado año en sustitución de Rodica Radian-Gordon. La diplomática fue retirada de nuestro país tras un largo período de fricciones entre España e Israel en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte nuestro país.

Una conversación en la que la embajadora abordará la situación actual del conflicto entre Israel y Palestina, tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Dana Erlich analizará, entre otras cuestiones, el papel de la Administración Trump en el conflicto y la posición adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la publicada el pasado sábado con el embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, que acusó a Israel de "potencia de ocupación criminal, asesina y genocida", a la vez que denunciaba su "impunidad".

El diplomático palestino calificó la ofensiva israelí de "genocidio" tras los atentados ordenados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y aseguró que no se trata de "una reacción" sino de "una política de Estado planificada". Una respuesta "no puede ser tan larga y sangrienta", añadió.

Husni Abdel Wahed reclamó que Israel reconozca el derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y soberano. "Hay un pueblo que ha reconocido al colonizador de su tierra, que es el Estado de Israel, y falta que la potencia ocupante reconozca a su víctima, que es el pueblo palestino", dijo.

El embajador palestino se negó a aceptar que el 7 de octubre sea el origen del sufrimiento que padece hoy el pueblo palestino: "el 7 de octubre es una escala sangrienta que ha tenido consecuencias nefastas, pero no es el comienzo de la historia porque Israel ocupa Palestina desde el año 1948 y no lo ha hecho regalándonos flores ni dándonos besos mañana, tarde y noche".

Y calificó a Pedro Sánchez como pionero y líder en el reconocimiento del Estado de Palestina: "su Gobierno, al igual que el pueblo de España, han sido muy congruentes con los principios y valores humanos".