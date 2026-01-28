Ecologistas y vecinos piden crear la 'Casa de Campo del Este' para proteger las Lagunas de Ambroz

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han solicitado al Ayuntamiento de Madrid la protección integral de las Lagunas de Ambroz y crear la Casa de Campo del Este, un espacio natural urbano frente al desarrollo urbanístico en la zona.

Las tres organizaciones han presentado sugerencias formales en el marco de la consulta pública de la Modificación Puntual del planeamiento para esta zona, reclamando que la totalidad de los terrenos, con una superficie cercana a las 700 hectáreas, se reclasifique como Suelo No Urbanizable Protegido.

A su juicio, la propuesta actual supone un "riesgo de pérdida irreversible" de uno de los espacios con mayor biodiversidad del término municipal de Madrid, según apuntan en un comunicado conjunto en el que describen este enclave como una oportunidad estratégica para combinar naturaleza, biodiversidad y salud pública.

Las entidades destacan el valor ambiental de las Lagunas de Ambroz, un complejo lagunar surgido de la actividad minera y que ha experimentado un proceso de renaturalización. Diversos estudios han identificado en la zona una elevada biodiversidad, con presencia de especies protegidas como aves acuáticas, rapaces y migratorias

Desde SEO/BirdLife han señalado que se trata de un "auténtico 'hotspot' de biodiversidad en Madrid" pese a carecer de figura de protección, mientras que desde Ecologistas en Acción han insistido en la dimensión social y sanitaria de esta conservación, especialmente relevante para la zona este y sur de la capital, con déficit de zonas verdes.

Por su parte, la FRAVM ha defendido que el ámbito podría configurarse como un gran espacio natural continuo integrado en el Corredor Verde del Sureste y ha reclamado medidas cautelares mientras se decide el futuro del planeamiento, como la paralización de actividades mineras y de actuaciones que transformen el terreno.

Las organizaciones confían en que el proceso de consulta pública permita avanzar hacia una decisión alineada con la ciencia, los compromisos europeos y el interés general de la ciudadanía.