Así puedes conseguir los abonos de Madrid para este 2026 con viajes ilimitados: Cercanías, Media Distancia y Avant incluidos

Los usuarios del transporte público están de celebración. Renfe se dispone a redibujar el mapa de la movilidad en España de cara al año 2026, y lo hace con una nueva estrategia de abonos que permitirá desplazarse por gran parte de España por 30 o 60 euros al mes.

Esto se hará por medio de un proceso que busca, por un lado, premiar a sus clientes habituales y, por otro, captar nuevos usuarios con una tarifa plana que integra distintos medios de transporte. Como es de esperar, la Comunidad de Madrid, principal nodo de comunicaciones del país, será una de las grandes beneficiadas de esta estrategia.

Eso sí, cabe recalcar que, para los pasajeros que cada día confían en la red de Cercanías para acudir a su puesto de trabajo, la compañía mantendrá su popular 'abono mensual bonificado'. Esta opción, que conserva su precio de 20 euros al mes, seguirá permitiendo realizar viajes ilimitados dentro del núcleo adquirido, premiando así a los usuarios más fieles.

El nuevo abono único para unificar la red estatal

La gran apuesta de Renfe es la creación de un 'abono único', pensado para quienes se mueven más allá de las cercanías. Este nuevo título tendrá un coste de 60 euros mensuales (reducido a 30 euros para los menores de 26 años) y permitirá realizar viajes ilimitados en la red estatal. Lo mejor de todo, es que abarca los servicios de Cercanías, Media Distancia y Avant.

Este nuevo abono, aunque no sustituye al abono transporte regional, sí amplía de forma notable las opciones de movilidad para los madrileños, que podrán combinar Cercanías y trayectos interprovinciales sin tener que comprar billetes individuales.

La alta velocidad no está incluida

Ahora, los trenes de alta velocidad, como el AVE, no están incluidos en este abono. Asimismo, quedan fuera los trayectos puramente urbanos, lo que significa que no cubrirá los servicios de Metro, tranvía o autobuses gestionados por los consorcios de transporte autonómicos o municipales.

Abonos flexibles para los viajeros esporádicos

Renfe tampoco se olvida de aquellos que tienen necesidades de viaje más esporádicas. Para ellos, la compañía seguirá comercializando una serie de bonos flexibles. Entre las alternativas se encuentran el 'pase vía', de validez trimestral; el 'abono 10-30', que ofrece diez trayectos a consumir en un mes; y el 'bonotren', un bono multipersona de diez viajes que no tiene fecha de caducidad.

¿Cómo puedo comprar los abonos?

Para acceder a los abonos, los usuarios deberán registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes, y a partir de ahí podrán obtener los billetes sin coste adicional a través de taquillas físicas, máquinas de autoventa, páginas web oficiales o aplicaciones móviles de los operadores.