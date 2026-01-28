En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas

Se va Joseph y llega Kristin. La nueva borrasca azota con fuerza la Comunidad de Madrid, que se encuentra en alerta amarilla por riesgo de nevadas y vientos, además de lluvias. Varios municipios se han despertado este miércoles cubiertos por un gran manto blanco. Las condiciones adversas también causan diversos problemas en las carreteras, sobre todo en la Sierra, donde se recomienda el uso de cadenas.

Siga en directo todo lo relacionado con el temporal:

La Comunidad pide priorizar la seguridad en el acceso a centros educativos ante la nevada en el norte y oeste Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha indicado a los directores que valoren la situación de acceso a las instalaciones. Según han informado fuentes del Gobierno regional, los alumnos y docentes que tengan dificultades para desplazarse hasta los centros deberán permanecer en sus domicilios. No obstante, los colegios e institutos permanecerán abiertos para atender a aquellos escolares que ya se encuentren en sus instalaciones.

Educación de Madrid pide no acudir a las clases si hay peligro con la nieve La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha pedido a los alumnos y docentes que no acudan a sus centros si hay problemas con la nieve, especialmente en los municipios del norte y oeste de la región. Además, también ha solicitado a los directores de los centros educativos que valoren la situación de acceso a sus instalaciones y primen la seguridad.

La A1 y la A6, muy afectadas por el temporal de nieve en Madrid

Toda España, con avisos por nieve, lluvia, viento y oleaje Toda España tendrá este miércoles activos avisos por lluvia, viento, nieve y oleaje, en una jornada en la que se alcanzarán mínimas de hasta -2º grados.

Especial cuidado en la zona oeste de Madrid, que registra importantes nevadas Se recomienda no viajar en coche si no es estrictamente necesario. En el caso de hacerlo, es importante circular con neumáticos de invierno o cadenas.

Madrid activa el Plan de Inclemencias Invernales

Torrejón de Ardoz cierra hoy todos sus parques por fuertes rachas de viento El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha decidido cerrar los parques de la ciudad durante toda la jornada de hoy, 28 de enero, por la previsión de continuas fuertes rachas de viento. En un escueto comunicado, el Consistorio torrejonero también ha recomendado a la ciudadanía evitar pasear por zonas arboladas y bajo cornisas, balcones, ventanas y muros.

Las carreteras en Torrelodones ya sufren los estragos de la borrasca Kristin Vista de las calles de Torrelodones cubiertas de nieve. / EFE/ Ismael Herrero

La borrasca Kristin ya está dejando nieve en los barrios del norte de Madrid La nieve ha comenzado a caer este miércoles en algunos barrios del norte de Madrid debido al paso de la borrasca Kristin, que mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a prácticamente todas las comunidades autónomas.