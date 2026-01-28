En directo, el temporal en Madrid: Kristin deja nieve, viento, fuertes lluvias y carreteras afectadas

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se va Joseph y llega Kristin. La nueva borrasca azota con fuerza la Comunidad de Madrid, que se encuentra en alerta amarilla por riesgo de nevadas y vientos, además de lluvias. Varios municipios se han despertado este miércoles cubiertos por un gran manto blanco. Las condiciones adversas también causan diversos problemas en las carreteras, sobre todo en la Sierra, donde se recomienda el uso de cadenas.

Siga en directo todo lo relacionado con el temporal:

