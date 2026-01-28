La DGT avisa a los madrileños: estas son las carreteras afectadas por el temporal de lluvia y nieve

La nueva borrasca Kristin azota a la Comunidad de Madrid y activa la alerta. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por viento y nevadas para la jornada de hoy. Y es la nieve la que está siendo la clara protagonista: fuertes complicaciones en los desplazamientos en carretera. Sobre todo, especial cuidado en la zona noroeste de la región, zona de mayor preocupación.

Estas son las carreteras afectadas

La Dirección General de Tráfico (DGT) alerta: imprescindible planificar el viaje y consultar el estado de vialidad de las carreteras antes de realizar desplazamientos. Recuerda la importancia de dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves. En caso de circular en las siguientes zonas, hay que llevar instalados los neumáticos de invierno o disponer de cadenas por si fuera necesario.

Desde las 6:45 de la mañana de este miércoles, es necesario aplicar las recomendaciones de la DGT en las carreteras M-601 en Navacerrada, M-604 en Cotos, M-611 en la Morcurera, M-629 en Canencia, M-637 en Navafría, M-139 en El Cardoso, M-137 en La Hiruela y en la M-130 en La Puebla. También especial precaución en la M-505 en La Paradilla y la Cruz Verde.

Cuidado en la M-607 en el punto kilométrico del 14 al 30 en las dos direcciones y en la M-40 de los puntos kilométricos del 0 al 2 y del 51 al 61 en ambos sentidos. Además, prohibición de acceso a camiones en la M-40 en Montecarmelo.

Alerta: aviso rojo

Se eleva el aviso a rojo de la DGT: obligación de cadenas en la A-1 Madrid en Somosierra y M-607 en Colmenar Viejo y también entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia). También, prohibición de paso a camiones en Madrid en el entorno de Guadarrama en la A-6 y AP-6 , según informa la DGT.

Recomendaciones de Emergencias Madrid 112

Desde Emergencias Madrid se aconseja llevar cadenas o neumáticos de invierno. El depósito siempre lleno, ropa de abrigo y algo de comida en el coche por posibles incidencias. Es muy importante tener el teléfono móvil con batería para poder ser localizado o comunicar cualquier problema. Y, sin duda, estar bien informado de las previsiones meteorológicas antes de salir de casa para poder llevar todas estas medidas a cabo.

Debido a la nieve caída en las últimas horas, se solicita evitar cualquier desplazamiento innecesario y en caso de llevarlo a cabo, extremar las medidas de seguridad y seguir las recomendaciones de las autoridades. Los servicios municipales de Medio Ambiente, Policía Local y Protección Civil están trabajando esparciendo sal y limpiando los principales ejes.