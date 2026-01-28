Las cuatro graves agresiones que han hecho decir 'basta' a los sanitarios del Samur en Madrid

Los sanitarios del Samur-Protección Civil no se sienten seguros. Las amenazas, la tensión y las situaciones delicadas forman parte de su trabajo cotidiano, especialmente por las noches, pero la situación ha escalado recientemente. Cuatro agresiones graves en los últimos tres meses, con varios compañeros hospitalizados, han hecho saltar todas las alarmas por la creciente peligrosidad de sus intervenciones. Son conscientes de que no todas estas situaciones se pueden prever y evitar, pero sí quieren sentirse más arropados por las instituciones.

El repunte de las agresiones se viene produciendo desde hace años, según reflejan las estadísticas municipales (de 15 en 2022 han pasado a 33 hasta septiembre de 2025), pero en el último trimestre se han disparado. Hay dos fechas marcadas en negro en el calendario: las noches del 15 de noviembre y del 31 de diciembre, en las que cuatro sanitarios resultaron heridos de gravedad. El caso de Nochevieja resulta especialmente sangrante, denuncian los sindicatos, pues el equipo fue rodeado por una "turba" de personas que les agredió a golpes y patadas hasta que intervino la Policía.

"Tenemos a un compañero con un traumatismo craneoencefálico leve, otro que va a tener que pasar por una cirugía por una rotura de los huesos de la nariz, un tercero que está pendiente de saber si le van a tener que operar la rodilla y otro al que le han tenido que dar puntos de sutura en la cara", resumía la situación este martes Mario Holguin, técnico sanitario, representante sindical de CSIT Unión Profesional y uno de entre las pocas decenas de trabajadores que se concentraron ayer frente al Palacio de Cibeles para protestar por su creciente desprotección.

No todas las agresiones son tan extremas. Por lo general se trata "situaciones comprometidas", como las que ha vivido en más de una ocasión Israel García, técnico también y adscrito a UGT. A modo de ejemplo, menciona el caso reciente en el que respondieron a un aviso por una persona tirada en la calle. Al acercarse, el hombre, que "estaba bebido", se "abalanzó sobre nosotros con actitud amenazadora", obligándoles a "reducirle nosotros y solicitar policía porque no había posibilidad de escapar". Algunos casos en los que no hay agresión física "ni siquiera se reportan", añade García, por lo que "no se tienen en cuenta".

Las razones detrás de estos ataques son variadas. A veces es la tensión por el tiempo hasta que llega la ambulancia, que se magnifica en la percepción de los que esperan; otras, la combinación de noche, alcohol y otras sustancias, que disparan "los nervios", apunta Holguin. Sea por lo que sea, profesionales y sindicatos reclaman que se identifiquen las zonas más "susceptibles" de que se produzcan este tipo de situaciones, como lugares de concentración de ocio nocturno, y que en ellas la Policía Nacional o la Municipal acompañe a los efectivos sanitarios.

Es el protocolo actual cuando cuando la llamada a Emergencias se produce por una agresión o pelea, aunque, "a lo mejor", señala este trabajador del Samur, "hay que ampliar ese procedimiento a ciertas zonas de Madrid que sepamos que pueden ser más conflictivas". Además de reforzar el acompañamiento policial, los sindicatos piden también que se "incorporen cámaras 360 en las unidades" y "bodycam personales" que permitan grabar y documentar las agresiones sufridas por los compañeros. "El Ayuntamiento tiene que ponerse las pilas con este tema, porque la próxima agresión igual no es solo una fractura de nariz", subraya Holguin.

Más allá de mejorar su seguridad, la principal reclamación de los trabajadores del Samur es que, cuando se produzca alguno de estos casos, el Ayuntamiento responda por ellos personándose como acusación particular. "Al final tenemos que estar realizando este tipo de denuncias a través de abogados propios o de sindicatos", lamenta García, "cuando somos personal sanitario, somos parte de la Administración pública". Quieren, en esencia, que a los agresores "les salga caro" para que se lo piensen dos veces antes de atacar a quienes van a ayudarles.

Mientras tenía lugar la protesta en la calle ayer por la mañana, dentro de Cibeles el Pleno rechazaba con el único voto en contra del PP una proposición de Más Madrid para reelaborar los protocolos e incrementar el personal y los medios disponibles. En su intervención en el debate, la delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, acusó a la oposición de querer "dar la impresión de que las agresiones contra los equipos de Samur son constantes", cuando "la verdad es que no es no es cierto". Asimismo, la vicealcaldesa defendió que el actual equipo de Gobierno ha llevado a cabo desde un refuerzo "inédito en la historia", pasando de 60 a 97 millones de euros de presupuesto (un 60% más) y de 711 a 910 efectivos (un 27%) desde 2019.