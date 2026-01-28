CRÍMENES
Condenan a 8 años y medio de cárcel al hombre que asesinó a una cocinera en Alcalá haciéndole un 'mataleón'
Según recoge la sentencia, Alejandro I.T., de 27 años, es culpable de un delito de asesinato con alevosía, pero con las atenuantes de confesión, reparación del daño y ebriedad
La Audiencia Provincial ha condenado a 8 años y medio de prisión al joven que asesinó en julio de 2023 en Alcalá de Henares mediante la técnica del 'mataleón' -por estrangulación- a una cocinera a la que consideraba su "segunda madre".
Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, en consonancia con el veredicto dictado por el jurado popular, Alejandro I.T., de 27 años, es culpable de un delito de asesinato con alevosía, pero con las atenuantes de confesión, reparación del daño y ebriedad.
En el veredicto de culpabilidad, el jurado vio acreditado por unanimidad que, como reconoció tras el crimen, el acusado apuñaló con un cuchillo de 22 centímetros de hoja y luego estranguló con la técnica del 'mataleón' a la cocinera María del Carmen V.V., de 53 años, en la casa de esta.
Dijo que era "un pilar fundamental"
Tal y como quedó recogido en el relato de hechos probados, la víctima falleció por asfixia y luego Alejandro I.T. llamó al 112 para confesar y tratar de socorrerla, tras lo que fue detenido y puesto a disposición judicial.
Durante la vista oral, el acusado reconoció que sus actos no tenían justificación y que no había "ni un solo día" en el que no se acordara de la víctima. "Era una segunda madre para mí, una amiga, un pilar fundamental", añadió al recordar que le animaba a dejar sus adicciones y continuar sus estudios.
El primer día de juicio, Alejandro I.T. explicó que aquel día discutió con María del Carmen y la atacó haciéndole un 'mataleón', aunque no recordaba con exactitud lo que pasó debido a su estado tras haber consumido alcohol y drogas en grandes cantidades, algo que hacía desde que su padre falleció.
Insolvente
A su vez, expuso que, aunque tenía la posibilidad de declararse insolvente, decidió pagar la indemnización a la familia de la víctima con el sueldo que recibe gracias a su empleo en la cárcel de Alcalá Meco y con la herencia que le dejó su padre.
El tribunal ha considerado pertinente que concurran las atenuantes analógicas de confesión, ya que fue quien alertó a emergencias; de embriaguez, puesto que sufría una grave dependencia al alcohol y las drogas; y una muy cualificada de reparación del daño, ya que ha indemnizado al hijo de la victima con 145.000 euros.
Por estos hechos, de acuerdo a la solicitud conjunta de todas las partes -aunque Fiscalía pidió inicialmente 20 años- el tribunal ha impuesto al procesado una pena de 8 años y medio de cárcel, 5 años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse al hijo de la víctima en un radio de 500 metros durante 10 años.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- El parque temático Puy du Fou de Toledo cerró 2025 con cifras récord: más de 70 millones de euros de facturación
- Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros
- Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid