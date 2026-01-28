La Comunidad de Madrid impulsa el nuevo intercambiador de Conde de Casal: estará listo en 2027 y costará 40 millones

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conoce este miércoles la propuesta de adjudicación de las obras del nuevo intercambiador de transportes de Conde de Casal, una actuación con un presupuesto de 28,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. La Comunidad de Madrid estima que la instalación beneficiará a 65.000 usuarios al día cuando entre en funcionamiento en el primer semestre del próximo año, dentro de una inversión total prevista de 40 millones.

El nuevo intercambiador de Conde de Casal tendrá 3.000 metros cuadrados de superficie, será 100% accesible y estará adaptado a las necesidades de los viajeros. La infraestructura contará con capacidad para 13 dársenas de autobús e incorporará medidas de eficiencia energética y sostenibilidad, como iluminación LED y sistemas de gestión inteligente. Todo ello con el objetivo de facilitar los transbordos, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la información al usuario.

Render del nuevo intercambiador de Conde de Casal. / COMUNIDAD DE MADRID

Otros seis intercambiadores en la región

Esta actuación se sumará a los seis intercambiadores de transporte con los que ya cuenta la región, situados en Plaza de Castilla, Príncipe Pío, Moncloa, Avenida de América, Plaza Elíptica y Valdebebas. La Comunidad de Madrid subraya que estas infraestructuras son clave para reforzar la intermodalidad, mejorar la experiencia del viajero y aliviar la congestión en los principales accesos a la capital, al favorecer un modelo de movilidad que integra Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Cercanías, con desplazamientos más rápidos y competitivos.

En paralelo, la estructura bajo rasante vinculada a la ampliación de la Línea 11 comenzó en febrero de 2025 y alcanza actualmente un 30% de ejecución. Por este motivo, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid mantiene un seguimiento continuado del proyecto y continuará desplegando un plan específico para minimizar las afecciones al tráfico, con actuaciones de señalización, reorganización del entorno y refuerzo de los servicios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del transporte público.