ARTE
Cierra el Museo del Romanticismo por una inspección técnica: "Ha sido acordado como medida preventiva"
Asimismo, parte de la fachada posterior permanecerá vallada hasta que se realicen los trabajos de reparación pertinentes
El Museo Nacional del Romanticismo ha echado el cierre este miércoles de forma temporal tras una inspección técnica rutinaria en la que se detectaron “algunas deficiencias”, según ha informado la propia institución en un comunicado remitido a los medios.
La clausura, efectiva desde hoy, se adopta “como medida preventiva” mientras se evalúan los problemas señalados y se decide el alcance de las actuaciones necesarias para corregirlos. El objetivo, subraya el museo, es “reabrir cuanto antes” una vez se ejecuten las intervenciones “para su subsanación inmediata”.
"Como medida de protección hasta que estas se lleven a cabo los trabajos de reparación, parte de la fachada posterior del edificio permanecerá vallada para impedir la circulación de transeúntes", han asegurado.
El cierre interrumpe la actividad de uno de los museos estatales con mayor atractivo para el público interesado en el siglo XIX y sus imaginarios. Según las cifras del Ministerio de Cultura, el Museo Nacional del Romanticismo recibió en 2025 a más de 115.000 visitantes, un dato que da cuenta de su peso en el mapa cultural madrileño y de la expectación por su reapertura.
