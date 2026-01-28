TEMPORAL DE NIEVE
Canceladas las clases en varias universidades madrileñas: la Autónoma y la Carlos III advierten a sus estudiantes
El intenso temporal en la capital provoca la suspensión de las clases en varias instituciones educativas madrileñas
Tras la advertencia de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, varias universidades y centros educativos han decidido extremar precauciones y cancelar total o parcialmente sus clases a lo largo del día de hoy. Con previsiones de nieve, lluvias y fuertes rachas de viento que podrían extenderse hasta la jornada del jueves, las instituciones informan a sus estudiantes de la situación a través del correo y sus cuentas oficiales en redes sociales.
Universidad Carlos III de Madrid
La Universidad Carlos III de Madrid avisaba a las 9:19 de la mañana a través de su cuenta de 'X' que "debido a la situación meteorológica" las clases y actividades en su campus de Colmenarejo quedarían suspendidas en horario de mañana. Aunque se espera recuperar la actividad por la tarde, la universidad insta a sus alumnos a permanecer atentos al correo electrónico donde irán notificando en caso de novedades.
Universidad Autónoma de Madrid
Hace aproximadamente una hora, la UAM también avisaba de la cancelación total de sus clases "debido a la intensa nevada y por motivos de seguridad", instando a los miembros de su comunidad universitaria a no acudir a los campus hasta nuevo aviso.
Universidad Rey Juan Carlos
La URJC que tenía previsto un acto académico con motivo de la Festividad de Santo Tomás de Aquino a las 12:00 en Móstoles, avisó en torno a las 10:30 de la mañana a través de su cuenta de 'X' que "a causa del temporal de lluvia y nieve que sufre la Comunidad de Madrid" el acto ha sido finalmente cancelado.
Universidad Politécnica de Madrid
Siguiendo el ejemplo de la URJC, la Universidad Politécnica de Madrid ha informado por su cuenta de 'X' que también suspende la celebración del Solemne Acto Académico de Santo Tomás de Aquino con motivo de las inclemencias meteorológicas.
Se pide extremar las precauciones en el acceso a los centros educativos
Con las complicaciones de la movilidad por carretera, la Comunidad ha pedido priorizar la seguridad ante desplazamientos a centros educativos. La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha pedido a los alumnos y docentes que no acudan a sus centros si hay problemas con la nieve, especialmente en los municipios del norte y oeste de la región. Además, también ha solicitado a los directores de los centros educativos que valoren la situación de acceso a sus instalaciones y primen la seguridad. Los colegios e institutos permanecerán abiertos para atender a aquellos alumnos que ya se encuentren en sus instalaciones.
