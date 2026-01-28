El Café Central seguirá abierto pero en un nuevo espacio: el Ateneo acogerá al legendario templo del jazz madrileño

El legendario Café Central, quizá el club de jazz más emblemático de los clásicos que sobreviven en Madrid, con más de cuatro décadas de historia, ha encontrado una nueva sede en el Ateneo de Madrid. El traslado evitará así el cierre definitivo al que parecía abocado ante la imposibilidad de renovar el alquiler de su local original de la Plaza del Ángel. Fue el pasado verano cuando se conoció la noticia de que sus responsables no habían llegado a un acuerdo con la propiedad del edificio donde llevan instalados desde su fundación. Más tarde, en otoño, cuando se esperaba que llegara el cierre, se supo que habían conseguido una prórroga y que sus puertas seguirían abiertas, pero solo hasta principios de 2026.

El acuerdo con el Ateneo, que aún requiere algunos ajustes y por el que se están realizando en estos momentos unas obras de adecuación, supone la reubicación de una de las instituciones culturales más reconocidas de la escena musical madrileña dentro de uno de los referentes históricos de la cultura y la ciencia en la capital. La operación fue impulsada directamente por su director, Luis Arroyo, quien al enterarse por la prensa de la situación del Café Central se puso en contacto con sus responsables a través del correo electrónico que figuraba en la noticia. A los pocos días iniciaron las conversaciones que han desembocado en el convenio actual, relata Arroyo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Para él, la oportunidad no solo era viable, sino también coherente con los objetivos culturales de su institución. "No podía ser más interesante para nosotros", afirma, destacando la afinidad entre la misión del Ateneo y la de un club cuya razón de ser ha sido, durante más de 40 años, mantener viva la música en directo. Arroyo subraya incluso la cercanía física de dos proyectos que llevan toda la vida siendo vecinos del mismo barrio, el de Letras. "De la puerta del Ateneo al Café Central debe de haber... 100 metros", dice el politólogo, conocido tertuliano y que ha ejercido como asesor gubernamental en diferentes periodos. Sin ser un asiduo, Arroyo conocía bien un café que ha visitado en diferentes ocasiones.

Un espacio propio hasta en el aspecto

El espacio destinado al Café Central, cuyos responsables no quieren hacer declaraciones por ahora, mantendrá su nombre y su identidad cultural. El club funcionará en un área específica de la planta baja del Ateneo, la zona inferior al restaurante/cafetería existente y en la que se están realizando tanto trabajos de insonorización como una serie de intervenciones en la decoración para que recuerde al ambiente clásico, con un punto art decó, característico del Central. El local que le han reservado es "un poquito más pequeño" que el del café original, pero suficiente para mantener su actividad musical habitual.

Aunque no se trata de un simple alquiler del espacio, el acuerdo que han suscrito otorga al Café Central autonomía artística total dentro de su nuevo emplazamiento. El Ateneo no interferirá en la programación ni en nada que tenga que ver con la propuesta musical, que seguirán siendo responsabilidad de los responsables del club, a pesar de que la institución que lo va a acoger es propiedad de sus socios y ellos tienen la última palabra respecto a todo lo que allí se realice.

Arroyo apunta que el sentir entre esos socios es muy favorable a que el Central desarrolle su actividad entre sus paredes. "En el Ateneo hay muchas y muchos melómanos. No diría que haya una especial identidad jazzística, pero sí mucha gente a la que le gusta la música". La institución, de hecho, organiza con frecuencia conciertos de todos los estilos musicales, pero no había tenido hasta ahora una programación tan habitual como la que se espera con esta incorporación.

Los detalles precisos sobre horarios y condiciones de entrada aún requieren definición, pero el club de jazz estará abierto al público, como lo ha estado siempre en la ubicación que mantiene todavía en la Plaza del Ángel. "Cualquiera podrá entrar con total tranquilidad", asegura Arroyo. Además del espacio específico del Central, el acuerdo contempla que este pueda desarrollar eventos especiales en la Cátedra Mayor del Ateneo, el salón de actos principal con capacidad para alrededor de 300 personas, destinado a conciertos de mayor formato y alcance.

Aunque también quedan por concretar aspectos como las fechas exactas de apertura, desde el Ateneo señalan que están "trabajando a buen ritmo" para que el nuevo Café Central pueda abrir en las próximas semanas. Por ahora, el club de jazz tienen anunciada una programación de conciertos en su local de siempre que se prolongará hasta el 15 de febrero, en esa serie de actuaciones que han bautizado como 'Conciertos de resistencia'.

Noticias relacionadas

La llegada del Central al Ateneo representa no solo la supervivencia de un local icónico, que abrió sus puertas en 1982 de la mano de un grupo de estudiantes antifranquistas y que pronto se hizo con un lugar en el mapa del jazz europeo, atrayendo a nombres como Paquito D’Rivera, Brad Mehldau, Kenny Barron o Sheila Jordan, Tete Montoliu, Pedro Iturralde o Silvia Pérez Cruz. También hace visible una apuesta institucional, que seguro será muy bienvenida, por preservar la diversidad cultural en una ciudad cuyo tejido cultural, y no solo en lo que se refiere a locales de música en directo, vive amenazado por la presión de los mercados inmobiliarios.