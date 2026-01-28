EL TIEMPO
La borrasca Kristin mantiene en alerta a la Comunidad de Madrid: estas son las zonas afectadas por la nieve
La nieve se ha dejado ver desde primeras horas de la mañana en zonas de la sierra y se espera que vaya a más conforme avance el día
En un enero con un tiempo muy invernal, los madrileños no ven el momento para guardar el paraguas. Con la llegada de la nueva borrasca Kristin, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos varios avisos en toda la Comunidad de Madrid por riesgo de precipitaciones abundantes, viento fuerte y nevadas. Según las previsiones oficiales, las próximas horas estarán marcadas por unos cielos muy nubosos, lluvias persistentes y se espera que la situación empeore rápidamente en zonas altas.
Zona de la Sierra de Madrid
La Sierra de Madrid se mantiene con alerta amarilla desde las 00:00 de hoy hasta las 18:00 de la tarde por posibles acumulaciones de nieve que podrían alcanzar los 15 cm, con acumulados por encima de los 1000 metros. La alerta también responde a un fuerte viento de componente oeste que podría alcanzar los 80 km/h. Se pide especial precaución en áreas de montaña o zonas expuestas, ya que el viento podría provocar una sensación térmica muy baja y dificultades para la circulación, especialmente en puertos de montaña.
Zona Metropolitana y Henares
Aunque la Aemet mantiene la alerta amarilla por nevadas activa hasta las 12:00 de hoy, las previsiones apuntan a nevadas débiles durante toda la jornada con acumulaciones de hasta 2 cm con una cota que se situará entre los 600 y 700 metros. A una altitud muy similar a la de la capital, los madrileños podrían ver nieve a lo largo de la mañana en diferentes puntos de la región. En algunos puntos muy cercanos como Alcobendas, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes o Torrelodones, las nevadas ya dejan estampas de paisajes cubiertos por una fina manta blanca.
Los avisos por viento, que se mantendrán hasta las 18:00 de la tarde, advierten también de rachas de hasta 70 km/h. Este viento del oeste podría provocar incidencias puntuales, como caída de ramas o dificultades en la conducción.
Zona de Sur, Vegas y Oeste
La zona sur de Madrid no espera nevadas pero si mantiene alertas por viento de componente oeste que podría alcanzar rachas de hasta 70 km/h, al menos hasta las 18:00 de la tarde.
En general, la lluvia seguirá siendo la protagonista, alternándose con episodios de nieve en el norte. Este patrón podría prolongarse hasta el jueves, con breves pausas durante ciertos tramos del día. Los termómetros tampoco experimentarán grandes cambios, con máximas contenidas y mínimas que rozarán los cero grados en muchas localidades.
