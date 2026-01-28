Ayuso llama "plataforma de frustrados" a la organización que pide investigar las muertes en residencias durante la pandemia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha llamado "plataforma de frustrados de la izquierda madrileña" a la asociación que nació para exigir que se investigaran las muertes en las residencias durante la pandemia.

Así lo ha afirmado Ayuso en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, celebrado de forma extraordinaria este miércoles en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, tras ser preguntada por la declaración el pasado lunes del exalto cargo del Ejecutivo madrileño Carlos Mur, investigado por los protocolos que limitaron la derivación de ancianos de residencias a hospitales.

Mur declaró por videoconferencia desde Andorra que él no redactó esos documentos y señaló a sus superiores de Sanidad en aquel momento, la viceconsejera, Ana Dávila, y el consejero Enrique Ruiz Escudero.

"Caldo gordo"

"Creo que la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas", ha expresado Díaz Ayuso, en alusión a la asociación '7.291. Verdad y Justicia para las víctimas en residencias'.

Esta asociación, formada entre otros por familiares de fallecidos y trabajadores en residencias, nació para buscar que se investiguen los protocolos de no derivación a los hospitales en la primera ola de la pandemia y exigir responsabilidades ante la justicia.

A preguntas de los medios, la presidenta madrileña no ha valorado que se haya señalado directamente a miembros de su Ejecutivo, y ha lanzado sus críticas contra el Gobierno nacional por que no dio "nunca explicaciones" durante la pandemia y por no trabajar como sí hicieron las comunidades autónomas en la crisis sanitaria.

"Hasta que llegó el sanchismo, las sociedades científicas, las sociedades médicas y los jueces, contaban en nuestro país. Hasta que llegó este señor, el rigor jurídico y el rigor científico era el que imperaba, y no el de los comités de expertos falsos que nunca hicieron nada más que manipular a la opinión pública, como se pretende hacer ahora", ha afirmado.