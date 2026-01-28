TRÁFICO
Alerta Emergencias: circule con cadenas en todas estas carreteras de la Comunidad de Madrid
La DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje
A Joseph se unió Kristin. Una nueva borrasca ha llegado este miércoles a la península ampliando aún más el fuerte temporal de frío, lluvia y nieve. Árboles caídos por el viento, calles inundadas y, ahora sí, más hielo y nieve. Por ello, todos los puertos de la Comunidad de Madrid se encuentran afectadas esta mañana.
A las 6:45 horas de la mañana de este miércoles era necesario utilizar cadenas o neumáticos de invierno en las carreteras M-601 en Navacerrada, M-604 en Cotos, M-611en la Morcuera, M-629 en Canencia, M-637 en Navafría, M-139 en El Cardoso, M-137 en La Hiruela y en la M-130 en La Puebla, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid en sus redes sociales.
Hora y cuarto después, a las 8:00 horas, Emergencias ampliaba la necesidad de usar cadenas o neumáticos de invierno en todos los puertos de la Comunidad.
La ASEM112 ha activado la situación operativa 1 del Plan de Inclemencias de la Comunidad de Madrid y se ha informado a ayuntamientos y organismos implicados. A estas horas, está nevando en la mayor parte de la región, de manera más intensa en la zona norte y oeste.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que está prohibido el paso a camiones en Madrid en la A-6 y AP-6, en el entorno de Guadarrama. El resto de carreteras de la Comunidad se encuentran abiertas al tráfico pero la DGT recomienda circular con precaución y consultar el estado de las carreteras antes de emprender viaje.
