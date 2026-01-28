Alcorcón y Móstoles reclaman la ampliación de la Línea 10 de Metro para mejorar la conexión con Madrid

El Ayuntamiento de Alcorcón instará de nuevo a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y al Consorcio Regional de Transportes (CRTM) a consignar presupuesto y poner en marcha “de forma inmediata” el estudio técnico para la ampliación de la Línea 10 de Metro hasta Manuela Malasaña, en conexión con la Línea 12 de MetroSur.

La propuesta plantea unir la Línea 10 y la Línea 12 a través de Puerta del Sur, en Alcorcón, con llegada a Manuela Malasaña, ya en el término municipal de Móstoles. Así lo ha explicado la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), quien ha subrayado que se trata de una “reclamación histórica de los vecinos”, especialmente del barrio del Ensanche Sur.

Según ha detallado Testa, esta ampliación permitiría mejorar la movilidad del suroeste de la región mediante la conexión con Móstoles y otros municipios, pero tendría un impacto directo en el Ensanche Sur de Alcorcón, donde “más de 18.000 personas censadas sufren actualmente importantes dificultades de movilidad al carecer de conexión directa con la red de Metro”.

La iniciativa, impulsada por Más Madrid Alcorcón, formación que dirige la Concejalía de Movilidad, se enmarca en la estrategia que este grupo político desarrolla en el sur de la Comunidad de Madrid para impulsar la extensión de la Línea 10 de Metro, una propuesta que ya trasladó a los presupuestos regionales de 2026.

Tras el consenso político alcanzado en Móstoles, Más Madrid Alcorcón ha llevado ahora la iniciativa al Pleno municipal, que este miércoles debatirá sobre la importancia de la ampliación de la Línea 10 para Alcorcón, con especial atención al Ensanche Sur.

La concejala de Movilidad y portavoz de Más Madrid Alcorcón, Trinidad Castillo, ha defendido que la ampliación permitiría “conectar directamente Alcorcón y Móstoles con el centro de Madrid en unos 35 minutos”, mejorando la movilidad diaria y contribuyendo a reducir la congestión del tráfico y la contaminación.

Castillo ha criticado además al Gobierno regional por priorizar “anuncios de ampliaciones de Metro en desarrollos urbanísticos aún inexistentes, como Campamento, mientras barrios consolidados como el Ensanche Sur siguen sin Metro”. En este sentido, ha recalcado que las inversiones públicas deben responder “a la demanda real, a criterios de equidad territorial y al interés general”.

La proposición municipal instará finalmente a la Consejería de Transportes y al CRTM a dotar de presupuesto el estudio técnico, a informar del calendario previsto y a abrir un espacio de coordinación con los ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles para avanzar en la ampliación de la Línea 10 de Metro.