TEMPORAL EN MADRID
Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos
El gestor aeroportuario recomienda consultar con la aerolínea el estado del vuelo
Efe
Aena ha activado el plan de actuaciones invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante las previsiones meteorológicas de la Aemet, mientras que Adif ha alertado de posibles retrasos en el núcleo de las Cercanías de Madrid.
El gestor aeroportuario recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.
En la red de Aena a esta hora solo se registra una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que ha tenido que desviarse a Sevilla por baja visibilidad.
En el caso del transporte ferroviario, Adif ha indicado que debido al temporal de lluvia y nieve se pueden producir retrasos en Cercanías de Madrid, especialmente en la zona noroeste.
Además, la circulación entre Cercedilla y Segovia está suspendida y desde Chamartín hacia Aeropuerto y hacia Pinar se establecen lanzaderas.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha alertado también de circulación complicada a causa de las nevadas en los corredores cercanos a Madrid y ha pedido despejar el carril izquierdo para facilitar el trabajo de las quitanieves.
Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos. La A-6 es la carretera más afectada a estas horas.
