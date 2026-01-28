Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TEMPORAL EN MADRID

Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos

El gestor aeroportuario recomienda consultar con la aerolínea el estado del vuelo

Nieve en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas.

Nieve en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas. / AENA

Efe

Madrid

Aena ha activado el plan de actuaciones invernales frente a contingencias de hielo y nieve en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas ante las previsiones meteorológicas de la Aemet, mientras que Adif ha alertado de posibles retrasos en el núcleo de las Cercanías de Madrid.

El gestor aeroportuario recomienda a los usuarios en sus redes sociales que si van a volar en las próximas horas consulten con su aerolínea el estado de su vuelo.

En la red de Aena a esta hora solo se registra una incidencia operativa en un vuelo Madrid-Jerez, que ha tenido que desviarse a Sevilla por baja visibilidad.

En el caso del transporte ferroviario, Adif ha indicado que debido al temporal de lluvia y nieve se pueden producir retrasos en Cercanías de Madrid, especialmente en la zona noroeste.

Además, la circulación entre Cercedilla y Segovia está suspendida y desde Chamartín hacia Aeropuerto y hacia Pinar se establecen lanzaderas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha alertado también de circulación complicada a causa de las nevadas en los corredores cercanos a Madrid y ha pedido despejar el carril izquierdo para facilitar el trabajo de las quitanieves.

Las carreteras del norte y el oeste de la Comunidad de Madrid, incluyendo las autovías A-6 y A-1, viven una situación complicada esta mañana por la intensa nevada que cae sobre la región, que está provocando atascos y cortes y obligando al uso de cadenas en varios puntos. La A-6 es la carretera más afectada a estas horas.

Más autobuses y menos espera: Pozuelo de Alarcón refuerza dos líneas clave que conectan con Madrid

La previsión de la AEMET en Toledo durante la borrasca: dónde va a nevar, carreteras cortadas y hasta cuándo se mantienen las alertas

Aena activa el plan de actuaciones en Barajas por hielo y nieve y Adif alerta de retrasos

Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: los madrileños podrán faltar al trabajo como consecuencia del temporal

Muere a los 67 años Brad Branson, exjugador de baloncesto de Real Madrid y Valencia Basket

La navegación cuántica emerge como alternativa al GPS ante la vulnerabilidad de las señales satelitales

