La URJC será la primera universidad madrileña en desplegar 'puntos violeta' en sus campus

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han firmado este martes una Declaración para desplegar 11 puntos violeta en sus distintos campus, convirtiéndose en la primera universidad madrileña en unirse a esta iniciativa.

Así lo ha destacado este martes el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, tras suscribir con el rector de la URJC, Abraham Duarte Muñoz, este acuerdo, formalizando así el compromiso de ambos para colaborar en la creación espacios seguros e identificables dentro de la comunidad universitaria. "Quiero agradecer al rector y a la URJC ser la primera universidad de la Comunidad de Madrid que se suma a esta iniciativa para abrir Puntos Violeta en sus instalaciones y seguir comprometiéndose en la lucha contra la violencia machista de primera mano", ha resaltado el delegado del Gobierno.

Martín Aguirre ha insistido en que el objetivo de esta primera declaración, firmada en el edificio del Rectorado del Campus de Móstoles, es acercar recursos, información y acompañamiento a posibles víctimas, así como sensibilizar al conjunto de la sociedad universitaria. "Es un paso muy importante porque vamos a transmitir información, pero también a generar seguridad y con ello, pretendemos implicar al conjunto de la ciudadanía en la lucha contra la violencia machista, también desde las universidades, desde todos los espacios, para erradicar esta barbarie", ha añadido.

Por su parte, el rector de la URJC ha explicado que, gracias a este acuerdo, la Delegación de Gobierno "va a formar a las personas que van a atender a estos puntos violetas", además de proporcionar el material que se distribuirá en los mismos (cartelería, roll ups, pegatinas y guías de actuación) con códigos QR para su acceso directo.

Por otro lado, la universidad lo que va a ofrecer son sus instalaciones, de tal manera que va a haber dos puntos violeta por cada uno de los campus más grandes (Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada y los dos de Madrid, uno estará en cada uno de las bibliotecas y otro en secretaría), y un undécimo en el campus de Aranjuez. "Nuestro objetivo es que sirva no solo a nuestras estudiantes y a nuestra plantilla femenina, sino que cualquier persona del entorno se pueda acercar a un sitio seguro en el cual pueda exponer su problema y se le pueda ayudar", ha insistido el rector.

En cumplimiento de los compromisos asumidos, la Delegación, a través de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, impartirá formación al personal que atenderá los espacios seguros y a aquellos voluntarios que quieran adquirir conocimientos mínimos en la materia Puntos Violeta.

Además, el delegado del Gobierno ha avanzado que, próximamente, hablarán con el resto de rectores de las universidades madrileñas, para seguir extendiendo estos 'puntos violentas', que próximamente también se abrirán en las oficinas de la Agencia Tributaria y en las oficinas de la Seguridad Social.