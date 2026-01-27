De Julio Verne a Charles Chaplin: el festival Teatralia celebra su 30 aniversario en Madrid con una programación de altura

¿Qué tenía Julio Verne en la cabeza para crear historias tan adelantadas a su tiempo? ¿Qué imaginaba? ¿Por qué así? La compañía Onírica Mecánica se ha propuesto desmenuzarla a través de la danza, el teatro y el sonido en la trigésima edición de Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas de la Comunidad de Madrid. Será la primera propuesta que la cita acogerá para celebrar su aniversario: en total, 29 compañías de 11 países actuarán por 17 espacios de la región entre el 6 y el 29 de marzo. La oferta es grande: desde la reinterpretación de cuentos clásicos hasta la ópera.

"Ofrecemos una programación de calidad para todos los públicos. Es un festival altamente considerado a nivel internacional, donde nos miran artistas del mundo. Tendremos un centenar de funciones durante el próximo mes con un marcado acento europeo", ha explicado Lola Lara, su directora. Las compañías proceden de Canadá, Francia, Suiza, Alemania, Dinamarca, República Checa y España, entre otros. Los espectáculos llegarán, además de a la capital, a distintos municipios como Alcalá de Henares, Alcorcón, Becerril de la Sierra, La Cabrera, Majadahonda, Meco, Móstoles, Torrejón de Ardoz, Valdemorillo...

'El lago de los cisnes', de Florence Caillon. / ARCHIVO

Para la inauguración también estará presente la literatura con Pato, patito, una propuesta de música, teatro, animación y cine que versiona El patito feo de Hans Christian Andersen. Asimismo, se representará Racontars arctiques, basada en los relatos del joven escritor y aventurero danés Jørn Riel, y una adaptación musical de La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. La relación del ser humano con la naturaleza ocupará un lugar destacado en montajes como De l’hêtre à l’être y Le chant de l’arbre, dos piezas de danza en las que los bailarines se transforman en árboles, FLOres y NILU, que reflexiona sobre la necesidad de cuidar el planeta, donde en muchas zonas escasea el agua, a través de malabares, funambulismo, magia y teatro físico.

'Voa!', de La Gata Japonesa. / ARCHIVO

"Que un festival alcance los 30 años es un reflejo de su excelente salud y del trabajo de grandes profesionales que han sabido crecer, ampliando cada año la variedad de artes escénicas y la presencia de artistas de diferentes orígenes", ha subrayado Mariano de Paco, consejo de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid. El certamen, precisamente, a lo largo de su historia, ha contado con la participación de 400 compañías internacionales y 300 españolas.

Música y humor

La música será otro de los ejes del festival, con obras como Boléro, inspirado en la célebre obra de Maurice Ravel; MIKRO / BARTÓK, con composiciones del músico húngaro; o una versión acrobática de El lago de los cisnes. El humor llegará de la mano de Actapalabra, Ákri, Ouverture, ¡Ay qué lío! y Smile, inspirada en la figura de Charles Chaplin. La programación se completa con espectáculos de gran exigencia física como Face aux murs y propuestas de títeres como Pablo y su estrella, que recupera la memoria de los juegos de niños.

'WILD (Salvaje)', de Motionhouse. / ARCHIVO

Asimismo, el festival contará con varias funciones en las que se habilitarán diferentes herramientas de accesibilidad para personas sordas, con insuficiencia visual o con discapacidad intelectual o del desarrollo. "Teatralia goza de buena salud", ha concluido Lara. Su nueva programación así lo avala.