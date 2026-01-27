Solidaridad a golpe de trufa: Madrid Fusión recauda 15.000 euros para las familias de Adamuz

La subasta solidaria de trufa negra de Madrid Fusión 2026 dejó este martes una escena de feria y de duelo compartido: dos trufas negras de Teruel alcanzaron 15.000 euros que se donarán íntegramente a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y a sus familias. La actriz zaragozana Itziar Miranda amadrinó un acto que unió gastronomía y compromiso social ante el aplauso del público que acompañó cada puja: la primera trufa, de unos 430 gramos, se adjudicó por 6.000 euros; la segunda, algo mayor, alcanzó los 9.000 euros. En total, 15.000 euros que se donarán íntegramente a las familias afectadas.

La actriz Itziar Miranda muestra su medalla tras ser nombrada miembro de la cofradía gastronómica de la trufa negra de Teruel

"Es lógico que nos unamos para ayudar"

La tarde del segundo día de la cumbre internacional de la gastronomía dejó una imagen de esas que resumen una feria en un solo gesto: la trufa negra convertida en ayuda. La tradicional subasta, con Aragón como comunidad autónoma invitada, reunió a cocineros, productores y asistentes en torno a dos piezas de trufa negra de Teruel —casi medio kilo cada una— con un destino claro: apoyar a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba).

Vista de una de las Trufas Negras de Teruel, ganadoras en la subasta

El chef Andrea Tumbarello, del restaurante madrileño Don Giovanni, conocido como 'el rey de la trufa', se alió con amigos de otros restaurantes para hacerse con ambas piezas de manera conjunta. La primera fue adjudicada a Tumbarello y a Pepa Hernández, chef de El Qüenco de Pepa (Madrid). La segunda volvió a recaer en ambos, esta vez con el apoyo de Blanca López, de Espora Gourmet (Soria), y Fernando Santiago, del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid.

Los chefs Pepa Muñoz, del restaurante El Cuenco de Pepa, y Andrea Tumbarello, del restaurante Don Giovanni

"Somos todos amigos y es lógico que nos unamos para ayudar", aseguró el chef italiano, que calculó que en el mercado las trufas subastadas costarían en torno a 1.500 euros.

La trufa como identidad y futuro del medio rural

Antes de la subasta benéfica se proyectó un vídeo de Aragón que puso cifras a un orgullo de territorio: la Trufa Negra de Teruel ocupa más de 10.000 hectáreas de cultivo y cada invierno se recogen unos 60.000 kilos. La Tuber melanosporum, capaz de desprender más de 100 compuestos aromáticos, es ciencia, sí, pero en Aragón es también empleo, paisaje y una forma de sostener vida en el medio rural.

Unos miembros de la cofradía gastronómica de la trufa negra de Teruel

La Cofradía Gastronómica de la Trufa de Teruel, presente en la feria con su indumentaria tradicional, lanzó un aviso que sonó a defensa y a urgencia. Alertaron de que la aparición de numerosos productos "trufados" en el mercado ha provocado problemas de ventas y una caída de precios. Su petición fue directa: que cocineros y chefs usen trufas "de verdad y no cosas trufadas".