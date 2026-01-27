Rubén Pérez-Mañanes, nuevo subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Gregorio Marañón.

El cirujano ortopédico oncológico Rubén Pérez-Mañanes ha sido nombrado subdirector científico del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (IiSGM), con responsabilidad en innovación. En este nuevo puesto, asumirá el reto de consolidar la innovación como un eje transversal de la actividad científica del Instituto, alineado con sus plataformas estratégicas y con los principios de calidad, ética, transparencia y responsabilidad, ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

"Queremos reforzar una innovación que tenga sentido clínico, que sea segura, evaluable y que realmente mejore la atención a los pacientes. La investigación y la innovación deben traducirse en valor para las personas y para la sociedad", ha señalado Pérez-Mañanes, cirujano ortopédico oncológico del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, investigador del IiSGM y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). De esta forma, su proyecto apuesta por una innovación "centrada en las personas, colaborativa y orientada a valor, que conecte de forma efectiva la asistencia, la investigación y la docencia".

Entre los objetivos de esta nueva etapa se encuentra impulsar modelos de innovación traslacional y participativa, reforzar la colaboración con pacientes, profesionales e industria, y favorecer la adopción real de soluciones que aporten mejoras medibles en resultados clínicos y experiencia asistencial. Para ello, promoverá metodologías de trabajo multidisciplinares, la generación de evidencia en práctica real y el desarrollo de entornos controlados de experimentación.

Larga trayectoria

Pérez-Mañanes cuenta con una trayectoria que integra de forma equilibrada la actividad asistencial, investigadora, docente y de transferencia.

En el ámbito asistencial, desarrolla su actividad en el CSUR de sarcomas y es fundador y coordinador de la Unidad de Planificación Avanzada y Manufactura 3D (UPAM3D), una iniciativa pionera que integra ingeniería clínica, planificación avanzada e impresión 3D en la práctica asistencial. Además, preside las comisiones de Impresión 3D Clínica y de Producto Sanitario a Medida del hospital. Recientemente acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) como profesor titular de universidad, es autor de 68 publicaciones científicas con más de 1.300 citas y ha participado en cerca de 40 proyectos de I+D+i. En el ámbito docente, es profesor asociado de la UCM desde 2017 y ha dirigido tesis doctorales y numerosos trabajos académicos en medicina e ingeniería biomédica.

Esta designación se enmarca en el Plan Estratégico 2022-2026 del Instituto y, según el centro hospitalario, "refuerza su apuesta por una investigación e innovación de excelencia, centrada en el paciente y orientada a generar impacto clínico y social". Con este nombramiento, desde el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Gregorio Marañón han apuntado que se "refuerza su estructura de liderazgo científico" y se avanza en su compromiso "de situarse como un referente nacional e internacional en investigación, innovación y transferencia de conocimiento en salud".