GASTRONOMÍA
Los restaurantes en los que sí vale la pena comer en Madrid: cocina de lujo por menos de 50 euros
Con estilo, concepto y propuestas muy diversas, estos locales sorprenderán hasta a los más sibaritas
Ferrán Adriá, uno de los cocineros más aclamados del Siglo XXI, describía la cocina de autor como un lugar "donde poner tu personalidad, para que ese sentimiento la convierta en algo distinto". Descrita en ocasiones como un viaje para los sentidos, la gastronomía suma adeptos que buscan propuestas cada vez más sofisticadas y sorprendentes. En Madrid, donde las aperturas y los cierres se suceden, dos propuestas destacan por encima del bullicio de la capital. Pacto Raíz en el barrio de Salamanca, y Taberna y media en el barrio del Retiro, prometen sorprender a los comensales más exigentes con su trayectoria, sabores ... y anécdotas.
'Pacto Raíz'
El propio nombre descubre la identidad de este local, que tiene sus raíces en la amistad de sus tres jóvenes dueños, y en una promesa: crecer juntos. Autodenominándose "la secta", Álex Marugán, André Chumbre y Rocío Martínez dicen llevar años "siendo una familia en el trabajo y fuera de él".
La idea de ponerlo en marcha nace de Álex quien a sus 34 años ya era un cocinero con una trayectoria casi de película. Tras vender su coche, con tan solo 22 años y 2.000 euros en el bolsillo, Marugán se mudó a México para aprender todos los secretos de esta gastronomía tan picante. Al volver a Madrid, decidió abrir su negocio Tres Por Cuatro cuando una enfermedad le hizo perder 18 kilos en diez días.
Fue en este proyecto cuando este cocinero decidió contratar por primera vez a André (cocinero peruano a quien conocía de la Barra M) y a Rocío (diseñadora gráfica enamorada de la cocina). Con sabores típicos de Perú, una tasca española y una mesa de México, Pacto Raíz vio la luz en un intento de ofrecer a los madrileños una cocina divertida, picantona y con alma callejera.
"Aquí hacemos lo que hemos vivido. Partimos de una base tradicional de cualquier plato, algunos no tan conocidos como el aguadito peruano o el chipachole mexicano, y le damos una vuelta de tuerca con lo nuestro para hacer algo totalmente diferente" explica Marugán. Su carta, que está disponible para su consulta online, ofrece un total de 14 platos, entre los que los usuarios recomiendan probar su versión acevichada de los boquerones en vinagre, los minutejos de oreja, el brócoli con kimchi, o el ojo al ceviche de mejillón y vieira.
Precio, localización, horario y contacto
💲Tíquet medio de 45 € por persona con posibilidad de medias raciones o cuartos (para poder probar más opciones de su carta)
📍Pacto Raíz. C. Espartinas, 5, Madrid.
🗓️De martes a sábado de 13:30 a 17:30 horas y de 20:30 a 00:30 horas
📞 Teléfono: 914 88 20 21
'Taberna y Media'
"Vi que era la profesión de mi vida; todo lo que ganaba lo invertía en formación", así explicaba sus inicios en Casa Lucio José Luis Martínez. Cocinero desde los 16 años, José es un ejemplo de resiliencia y amor por la cocina, que, con una carrera como jefe de cocina de varios restaurantes, se lanzó a montar su propio negocio a los 51 años.
Aunque su plan era "trabajar duro tres años para luego relajarse" el éxito de esta pequeña taberna que abrió en homenaje a su padre y a su abuelo le ha mantenido en primera fila. Desde su apertura en 2016, su barra y mesas (para unas cuarenta personas), se han convertido en el punto de reunión para muchos madrileños o turistas que llegan atraídos por el espacio acogedor y la buena comida.
Entre sus comensales no es raro distinguir alguna cara conocida, desde futbolistas y empresarios hasta el mismísimo Robert de Niro, quien, en una de sus visitas a Madrid, escogió el restaurante para cenar. Tal y como relata José Luis, el actor incluso se llevó consigo una tarta de queso de su mujer, Rosa, para después enviarles un vídeo de agradecimiento.
Entre los platos que destacan de Taberna y Media podemos nombrar las bravas de Alejandro, un homenaje a su hijo de 13 años, quien propuso la original receta de una bola de patata cubierta por una fina masa de fritura, acompañada de una salsa secreta. Cremosas pero crujientes, este plato clásico reinventado puede presumir de haber sido reconocidas como las mejores bravas del mundo. El resto de la carta, explora platos de cocina tradicional que varían con la temporada, a excepción de los callos donde se respeta la receta canónica.
Precio, localización, horario y contacto
💲Tíquet medio de 40 € por persona
📍Taberna y media. Calle de Lope de Rueda, 30, Madrid.
🗓️De martes a domingo de 12:00 a 17:00 horas y de martes a sábado de 20:00 a 1:00 horas
📞 Teléfono: 918 67 58 42
