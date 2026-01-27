El PSOE madrileño presenta una denuncia por pisos turísticos irregulares en Valverde 41

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una denuncia ante la Agencia de Actividades por la actividad irregular de viviendas turísticas en la calle Valverde 41 en Madrid, tras la inadmisión a trámite del Plan Especial para el edificio aprobada en el pleno municipal.

En la denuncia, los socialistas solicitan que se inspeccione la actividad de las viviendas turísticas de Valverde 41 para "constatar la irregularidad" y que se proceda "con la misma celeridad a emitir una orden de cese y posterior expediente sancionador".

Antonio Giraldo, responsable de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha subrayado que con esta acción buscan poner fin a la "absoluta impunidad con la que el Partido Popular permite la proliferación de pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad".

Giraldo ha recordado que los pisos de Valverde 41 no cuentan con la licencia necesaria y que durante el pleno el propio equipo de gobierno del PP presentó una propuesta de inadmisión de la licencia, reconociendo que no reúnen los requisitos de salubridad exigidos por la normativa.

"Denunciamos la doble vara de medir del Partido Popular que reconocen que no se puede conceder la licencia y permiten que estos pisos sigan operando, perjudicando gravemente a los vecinos y vecinas", ha señalado Giraldo.

Ha añadido que casos como los de Valverde 41 y 42 reflejan "el desgobierno de Almeida y el caos que el PP ha instalado en la política urbanística de Madrid". La denuncia se produce en un contexto de creciente crítica a la gestión de la vivienda en la capital.