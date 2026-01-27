MALASAÑA
El PSOE madrileño presenta una denuncia por pisos turísticos irregulares en Valverde 41
"El Partido Popular permite la proliferación de pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad", asegura el concejal Antonio Giraldo
EFE
El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una denuncia ante la Agencia de Actividades por la actividad irregular de viviendas turísticas en la calle Valverde 41 en Madrid, tras la inadmisión a trámite del Plan Especial para el edificio aprobada en el pleno municipal.
En la denuncia, los socialistas solicitan que se inspeccione la actividad de las viviendas turísticas de Valverde 41 para "constatar la irregularidad" y que se proceda "con la misma celeridad a emitir una orden de cese y posterior expediente sancionador".
Antonio Giraldo, responsable de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha subrayado que con esta acción buscan poner fin a la "absoluta impunidad con la que el Partido Popular permite la proliferación de pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad".
Giraldo ha recordado que los pisos de Valverde 41 no cuentan con la licencia necesaria y que durante el pleno el propio equipo de gobierno del PP presentó una propuesta de inadmisión de la licencia, reconociendo que no reúnen los requisitos de salubridad exigidos por la normativa.
"Denunciamos la doble vara de medir del Partido Popular que reconocen que no se puede conceder la licencia y permiten que estos pisos sigan operando, perjudicando gravemente a los vecinos y vecinas", ha señalado Giraldo.
Ha añadido que casos como los de Valverde 41 y 42 reflejan "el desgobierno de Almeida y el caos que el PP ha instalado en la política urbanística de Madrid". La denuncia se produce en un contexto de creciente crítica a la gestión de la vivienda en la capital.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- El cuerpo encontrado sin vida en Madrid Río es de un hondureño de 22 años: la investigación continúa
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros