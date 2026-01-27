POLÍTICA MUNICIPAL
PP y Vox rechazan poner una nueva estatua de Tierno Galván en Madrid: "Si quieren hacerle un homenaje, el mejor es expulsar a Sánchez de Moncloa"
"Hoy Tierno estará asustado de lo que ve en este pleno", ha lamentado Reyes Maroto, portavoz municipal socialista, tras tumbar PP y Vox la iniciativa del PSOE para reconocer la figura de Enrique Tierno Galván en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado la iniciativa del PSOE para reconocer la figura de Enrique Tierno Galván y cumplir ponerle una estatua, tal y como se acordó por unanimidad en un pleno en 2016, ya que el PP considera que "si quieren hacerle un homenaje, el mejor es expulsar a Pedro Sánchez de la Moncloa".
Así lo ha manifestado el popular Borja Fanjul, para quien Tierno Galván ya tiene "muchos monumentos y estatuas" en Madrid, algo que "sabe" el PSOE, para quien, en palabras de Reyes Maroto, el ex alcalde "entendió que Madrid debía ser una ciudad pensada para vivir, no un parque temático que expulsa a sus vecinos de los barrios".
"Tierno estará asustado"
Y Maroto, a quien le ha "dolido" no sacar adelante esta iniciativa, se ha dirigido a Almeida, quien se ha levantado de su sitio, para espetarle que Tierno Galván "demostró que se puede ejercer la política con firmeza, sin caer en la confrontación permanente, con convicciones claras, pero con respeto".
"Hoy Tierno estará asustado de lo que ve en este pleno", ha lamentado la portavoz municipal socialista, a quien Fanjul le ha rebatido que el mejor alcalde de Madrid ha sido Álvarez del Manzano.
"El Alcalde Tierno Galván no militaría en el PSOE de hoy, él que era catedrático nunca jamás estaría en un PSOE como el del ególatra de Pedro Sánchez", ha matizado el también presidente del pleno.
