La Policía busca a dos hombres que han atracado encapuchados una joyería en Villaverde

La Policía Nacional busca a dos individuos que, encapuchados y con mochilas, han atracado este martes una joyería en el distrito de Villaverde de la que sustrajeron dos bandejas con artículos.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el atraco ha tenido lugar en torno a las 13.00 horas en una joyería situada en el número 27 de la calle de Benita López.

Las primeras pesquisas, de acuerdo con el testimonio de la trabajadora y otra testigo, señalan que dos hombres -uno de ellos posiblemente armado- irrumpieron en el establecimiento y por la fuerza se hicieron con dos bandejas de joyas de algún expositor.

Noticias relacionadas

Las fuentes detallan a EFE que los atracadores huyeron del lugar en un vehículo y que la Policía Nacional ya ha alertado a Policía Municipal y Guardia Civil.