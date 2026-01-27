SUCESOS
La Policía busca a dos hombres que han atracado encapuchados una joyería en Villaverde
Ambos irrumpieron en el establecimiento y por la fuerza se hicieron con dos bandejas de joyas de algún expositor en un local situado en el número 27 de la calle de Benita López
La Policía Nacional busca a dos individuos que, encapuchados y con mochilas, han atracado este martes una joyería en el distrito de Villaverde de la que sustrajeron dos bandejas con artículos.
Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el atraco ha tenido lugar en torno a las 13.00 horas en una joyería situada en el número 27 de la calle de Benita López.
Las primeras pesquisas, de acuerdo con el testimonio de la trabajadora y otra testigo, señalan que dos hombres -uno de ellos posiblemente armado- irrumpieron en el establecimiento y por la fuerza se hicieron con dos bandejas de joyas de algún expositor.
Las fuentes detallan a EFE que los atracadores huyeron del lugar en un vehículo y que la Policía Nacional ya ha alertado a Policía Municipal y Guardia Civil.
