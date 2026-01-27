El Pleno del Ayuntamiento de Madrid rechaza una proposición de apoyo a la transición en Venezuela por un "error" en el voto del PP

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Carlos Izquierdo, ha dado la sorpresa en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid cuando ha votado por error 'no' a la proposición presentada por Vox para apoyar un proceso de transición ordenada en Venezuela que culmine en democracia real con elecciones libres, seguras y transparentes; apoyo y solidaridad con el pueblo venezolano, especialmente a la comunidad residente, y que Madrid se ofrezca como ciudad anfitriona de espacios de diálogo y negociación.

La votación ha impedido que la proposición saliera adelante por el sorpresivo rechazo verbalizado por Carlos Izquierdo, la abstención de Más Madrid y PSOE y el 'sí' en solitario de Vox. En el siguiente punto del orden del día, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha explicado que el voto "ha sido un error" y que apoyan todos y cada uno de los epígrafes de la proposición de Vox.

Desde el Grupo Popular han "lamentado profundamente el error cometido en la votación de la proposición presentada sobre el pueblo de Venezuela, el cual siempre ha contado y contará con el apoyo del Partido Popular". En el debate, desde el PP, Orlando Chacón no ha ocultado su "enorme alegría" por lo que estaba ocurriendo en Venezuela cuando amaneció con la captura de Nicolás Maduro. "Teníamos un dictador menos en el mundo. Hemos brindado por la caída del culpable de muchos crímenes de lesa humanidad", ha aplaudido.

Los 'populares' desean "la liberación de todos los presos (políticos), el retorno de todos los exiliados y el cierre inmediato del Helicoide y, por supuesto, una transición democrática completa en Venezuela, sin dejar fuera a María Corina Machado, quien ha sido la persona que ha inspirado a los venezolanos a llamar a las puertas de la libertad". El PP también exigirá "explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y a José Luis Rodríguez Zapatero, quien mucho tiene que aclarar de sus relaciones con el régimen de Maduro. Deberán aclarar las famosas maletas de Delcy Rodríguez, los viajes del Falcon a República Dominicana o el rescate de Plus Ultra".

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, ha defendido que "ante situaciones de represión, de tortura, de persecución, de abuso de la fuerza, de dictaduras, en definitiva, de los derechos humanos, el silencio no es neutralidad, es complicidad". "Y, por tanto, el Pleno de la capital de España no puede permanecer indiferente ante lo que se produce en una nación hermana", ha argumentado. Ortega Smith ha cargado contra "un socialismo bolivariano que lo único que ha hecho ha sido dividir y enfrentar al pueblo venezolano, con "cómplices en España como Monedero y Errejón, que presumían de tener despacho en el Palacio de Miraflores o cuando ahora se pasea Zapatero haciendo de interlocutor de este régimen".

Con "la intervención quirúrgica militar de Estados Unidos han empezado a ver la luz al final del túnel y, sabiendo que no es la solución, saben que puede ser el principio". En Vox plantean "una primera fase que desmonte el aparato represivo liberando a todos los presos políticos", seguida de una segunda de reconstrucción institucional y económica y una tercera fase "que abra las puertas a unas elecciones libres y democráticas que devuelvan la soberanía política, económica y territorial plena para el pueblo venezolano".

También evita "condenar" la intervención de EEUU

En el siguiente punto, el pleno también ha rechazado, con el voto en contra del PP y Vox, otra iniciativa, pero de Más Madrid, para que se condene la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, las amenazas de anexión territorial contra Groenlandia y otros territorios soberanos, y cualquier violación del derecho internacional que vulnere la soberanía de los pueblos.

En su iniciativa, defendida por Rita Maestre" también pedían "apoyar" al pueblo hermano de Venezuela en su camino hacia un futuro democrático sin sanciones económicas, con plena soberanía y capacidad de disponer de sus propios recursos naturales. Maestre ha "deducido" que a los "señores de la derecha que quieren gobernar" España le parece bien la estrategia de seguridad nacional de Trump: "con su cobardía están siendo cómplices".

Durante el turno de palabra del PP (que ha presentado una enmienda a la totalidad), Izquierdo ha criticado a Más Madrid por estar "siempre en el lado equivocado" de la historia y han reiterado su apoyo al pueblo venezolano. Además, ha dicho que el Gobierno de Sánchez ha sido el "aliado" de Maduro. "Lo importante es el pueblo venezolano y el único que ha estado con el es el Partido Popular", ha zanjado. Y desde Vox, Ortega Smith, le han cuestionado a la bancada de Más Madrid que desde cuando defienden la soberanía de España y los ha tildado de "hipócritas, populistas y mentirosos".

Y para el socialista Enrique Rico, y para "evitar tergivesaciones", ha aclarado que siempre ha rechazado al Gobierno de Maduro. No obstante ha dicho, "sin miedo", que la democracia no se construye violando el derecho internacional, "con la ley del más fuerte, con la humillación". "Tenemos que decidir entre autonomía o vasallaje (...) entre el derecho internacional y los abusones", ha destacado.