El paro baja en Madrid en 57.300 personas en 2025 y marca su mejor dato desde 2007

El paro en la Comunidad de Madrid bajó en 57.300 personas en 2025, un 17,4% menos que en el año anterior, y se crearon 78.800 puestos de trabajo, lo que supone un aumento de un 2,3%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el último trimestre del año, el número de parados bajó en 34.100 personas en la región y la tasa de paro se sitúa en 7,04%. Esta cifra de parados es la más baja en un cuarto trimestre desde 2007. Desde el inicio de la serie del INE, el paro ha subido en el cuarto trimestre la mayoría de veces en Madrid (13 veces) mientras que ha bajado en 11 ocasiones, siendo el descenso del último trimestre la bajada más grande desde 2024.

En el cuarto trimestre se crearon en la región 59.300 puestos de trabajo (+1,7% respecto al trimestre anterior), llevando el total de ocupados a 3.579.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un cuarto trimestre desde que hay registros.

Mientras, el número de activos se situó a cierre del cuarto trimestre en 3.851.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 25.200 personas (+0,66%).

Por sexos, en el cuarto trimestre el desempleo femenino bajó en 20.200 mujeres (-12,8%), frente a un retroceso del paro masculino de 13.900 parados (-9,4%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 137.400 y la tasa de paro femenino en el 7,25% . Por su parte, 133.800 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 6,84%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en la región se redujo en 11.900 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 18,14%.

A nivel nacional, baja del 10%

España ha logrado en 2025 reducir su tasa del paro al 9,93%, situándose por debajo del nivel del 10% por primera vez desde el año 2008. Se sitúa todavía por encima de su mínimo histórico, del 7,9%, alcanzado en 2007, pero se acerca a niveles más saludables y en muchas comunidades autónomas ya se encuentra en terreno próximo al pleno empleo. La tasa de desempleo juvenil, sin embargo, se sitúa todavía en el 23% en el cuarto trimestre de 2025, mínimo desde la crisis financiera pero todavía un umbral muy elevado.

El hito se ha logrado después de que la ocupación en el país creciera en 605.400 personas el año pasado, hasta un total de 22.463.300 ocupados, nuevo máximo histórico. En el último trimestre, el número de ocupados aumentó en 76.200 personas, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes.

Este dinamismo del mercado laboral ha provocado que el número de hogares con todos sus miembros activos ocupados se sitúe en 12,16 millones, casi 263.000 más que hace un año. Sin embargo, el número de familias con todos sus miembros en paro ha bajado a mucho menor ritmo: en 61.200 en los últimos 12 meses, hasta los 772.300.