Un padre y sus dos hijos, heridos de gravedad en un incendio en su vivienda en Fresno del Torote

Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 18 y 15, han resultado heridos de gravedad en un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar de Fresno del Torote, en el noreste de la Comunidad de Madrid, según ha informado Emergencias 112.

Las llamas, que se produjeron mientras un miembro de la familia manipulaba un tanque de combustible cerca de una estufa, provocaron quemaduras en caras y manos de los afectados, que han tenido que ser atendidos por el SUMMA 112 y trasladados a la unidad de quemados de los hospitales de La Paz y Getafe.

Tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron extinguir el incendio y evitar que se propagara a la vivienda o casas cercanas de la calle Infante García de la localidad madrileña.