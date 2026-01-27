Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rascacielos MadridFormación y empleoMadrid FusiónAlternativa Andalucía-MadridDabiz MuñozMovida madrileñaPedro CarrascoOMO Cañaveral Retail ParkEl tiempo
instagramlinkedin

SUCESOS

Un padre y sus dos hijos, heridos de gravedad en un incendio en su vivienda en Fresno del Torote

Las llamas se produjeron mientras un miembro de la familia manipulaba un tanque de combustible cerca de una estufa

Los servicios de emergencias atienden a los heridos en Fresno de Torote.

Los servicios de emergencias atienden a los heridos en Fresno de Torote. / EMERGENCIAS 112

Javier Niño González

Madrid

Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 18 y 15, han resultado heridos de gravedad en un incendio en el garaje de una vivienda unifamiliar de Fresno del Torote, en el noreste de la Comunidad de Madrid, según ha informado Emergencias 112.

Las llamas, que se produjeron mientras un miembro de la familia manipulaba un tanque de combustible cerca de una estufa, provocaron quemaduras en caras y manos de los afectados, que han tenido que ser atendidos por el SUMMA 112 y trasladados a la unidad de quemados de los hospitales de La Paz y Getafe.

Noticias relacionadas

Tres dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron extinguir el incendio y evitar que se propagara a la vivienda o casas cercanas de la calle Infante García de la localidad madrileña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
  2. La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
  3. Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
  4. José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
  5. El cuerpo encontrado sin vida en Madrid Río es de un hondureño de 22 años: la investigación continúa
  6. Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
  7. Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
  8. La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros

Almeida denuncia de nuevo que "no hay nadie trabajando" en Campamento

Almeida denuncia de nuevo que "no hay nadie trabajando" en Campamento

El paro baja en Madrid en 57.300 personas en 2025 y marca su mejor dato desde 2007

El paro baja en Madrid en 57.300 personas en 2025 y marca su mejor dato desde 2007

Un padre y sus dos hijos, heridos de gravedad en un incendio en su vivienda en Fresno del Torote

Un padre y sus dos hijos, heridos de gravedad en un incendio en su vivienda en Fresno del Torote

MorphoChrome: "pintar con luz", el nuevo sistema del MIT que crea colores sin pigmentos

MorphoChrome: "pintar con luz", el nuevo sistema del MIT que crea colores sin pigmentos

Moeve Fútbol Zone 1x10: El pulso continúa

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

Adif aumenta a 230 km/h la velocidad de los trenes entre Madrid y Barcelona tras la reparación de la vía

El Ministerio de Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas de toros

El Ministerio de Infancia propone impedir la entrada de menores a corridas de toros