Nuevo rascacielos en el norte de Madrid: así serán la torre y el edificio de oficinas junto a la antigua fábrica de Clesa por 200 millones

Madrid contará con un nuevo edificio de gran altura en su skyline. La construcción de dos edificios de oficinas tendrá lugar en la Avenida del Cardenal Herrera-Oria, en el norte de la capital. Este enclave contempla el desarrollo de una torre de 26 plantas y un segundo inmueble de seis alturas después de que Metrovacesa alcanzase un acuerdo de venta con Atrea Real Estate, el nuevo vehículo de inversión patrimonial del empresario Luis López de Herrera-Oria, por un valor de 200 millones de euros.

La operación de promoción y venta llave en mano de estos dos edificios de oficinas en Madrid sumará cerca de 48.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, un volumen significativo que contribuirá a satisfacer la demanda de espacios corporativos de calidad en la ciudad. Metrovacesa desarrollará ambos edificios sobre suelo de su propiedad, mientras que Atrea Real Estate los incorporará a su patrimonio una vez concluyan las obras.

Según ha comunicado la promotora inmobiliaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las obras comenzarán próximamente, en el segundo trimestre de 2026, una vez obtenida la licencia, y está previsto que se extienda hasta 2029, cuando está prevista la entrega de los inmuebles. Metrovacesa está participada en un 49% por Santander, en un 21% por el empresario mexicano Carlos Slim a través de FCC y en otro 21% por BBVA.

Estos edificios forman parte del proyecto Oria Innovation Campus, un desarrollo terciario de regeneración urbana impulsado por Metrovacesa junto a la antigua fábrica de Clesa, que incluye un total de cuatro edificios de usos mixtos. Los dos primeros -una residencia de estudiantes y un edificio residencial- se encuentran ya en construcción, con finalización prevista en 2026 y 2027, respectivamente. Con este nuevo acuerdo, queda completada la comercialización de todo el proyecto Oria.

Dos edificios de 26 y 6 plantas

El primer edificio de oficinas, denominado Oria Vision, será una torre de 26 plantas con 41.400 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. El segundo, Oria Terra, contará con seis alturas y 6.400 metros cuadrados.

En conjunto, sumarán cerca de 48.000 metros cuadrados de "oficinas de nueva generación", conformando el "mayor desarrollo de oficinas promovido en Madrid en los últimos años, por superficie y por altura", según ha afirmado este lunes Metrovacesa.

Ambos edificios han sido diseñados por el estudio de arquitectura Ortiz León y cumplirán con elevados estándares técnicos y de sostenibilidad. Contarán con certificaciones LEED Platinum y WELL Gold, además de integrar el primer sello WELL Community de España para el conjunto del proyecto Oria. En la operación han participado CBRE como asesor comercial del comprador, Bovis como asesor técnico, e Iván Azinovic Gamo y Garrigues como asesores legales.

Las nuevas oficinas dispondrán de una altura libre de 3,5 metros, plantas diáfanas con ratios de eficiencia optimizados e iluminación natural en el 100% de los puestos de trabajo. El complejo sumará alrededor de 750 plazas de aparcamiento, más de 1.800 metros cuadrados de terrazas y hasta 1.600 metros cuadrados destinados a locales comerciales en planta baja.

Junto a la antigua fábrica de Clesa

La reforma de la antigua fábrica de Clesa, cerrada desde 2012, la transformará en el Clesa Innovation Center, un nuevo polo de innovación, cultura y empleo en Fuencarral-El Pardo, concretamente en la Avenida del Cardenal Herrera Oria, 67. Este proyecto, impulsado por Kadans Science y seleccionado en el concurso internacional Reinventing Cities en 2019, prevé rehabilitar, ampliar y reestructurar el edificio para convertirlo en un centro de innovación e investigación, a la vez que se protege y pone en valor como dotación municipal singular. Kadans dispone de la concesión demanial de la parcela por 75 años con un canon anual ligado a su facturación, y la licencia de obras se concedió en julio; las obras comienzan ahora, durarán dos años y el centro podría estar operativo en 2027, con una inversión de más de 35 millones de euros.

La actuación de rehabilitación conservará la esencia de la antigua fábrica de Clesa, respetando sus elementos más representativos de la obra de Alejandro de la Sota como la estructura original, las dos naves principales, la volumetría, las fachadas principales y la escalera, en línea con su protección patrimonial y el proceso para su declaración como Bien de Interés Cultural. El complejo se desarrollará sobre una parcela de 17.095 m² y 18.000 m² edificables, con espacios como 9.500 m² para I+D en biomedicina, centro de congresos (1.600 m²), centro cultural (800 m²), coworking (800 m²) y zonas comunes/restauración. Las obras incluyen una reordenación urbana alrededor con zona verde municipal, nuevos viales y mejor conexión con transporte y Cercanías; en el entorno también se prevén oficinas, residencia de estudiantes y hotel dentro del planeamiento aprobado.