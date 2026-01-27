Nuevas oportunidades de empleo cualificado en Madrid y Alcobendas

La Comunidad de Madrid continúa mostrando una elevada actividad en la generación de empleo cualificado, con oportunidades que abarcan desde la gestión comercial en grandes superficies hasta posiciones técnicas en logística marítima, dirección de laboratorio e investigación estratégica de mercados. Las siguientes ofertas de empleo, publicadas en la plataforma Iberempleos, reflejan la diversidad de perfiles demandados y ponen de manifiesto el esfuerzo de las empresas por atraer talento mediante estabilidad contractual, retribuciones competitivas y entornos profesionales con recorrido a medio y largo plazo.

Responsable de Comercio en Alcampo Madrid

La cadena de distribución Alcampo, a través de un proceso de selección gestionado por Adecco, busca incorporar Responsables de Comercio para sus centros en la ciudad de Madrid. Se trata de una posición de carácter estable, con contrato indefinido y jornada completa, orientada a profesionales con formación de grado universitario o formación profesional de grado superior y con experiencia previa en entornos comerciales, preferentemente en retail, distribución, hostelería o atención al cliente. El puesto implica la responsabilidad directa sobre uno o varios mercados dentro del establecimiento, asumiendo la gestión integral del negocio desde el punto de vista comercial, económico y humano. El profesional seleccionado deberá analizar resultados, interpretar indicadores de rendimiento, definir planes de acción y liderar equipos de trabajo, con un enfoque permanente en la satisfacción del cliente y en la optimización de la oferta comercial.

Desde la perspectiva de atractivo profesional, la empresa ofrece una retribución bruta anual situada entre los 23.000 y los 28.000 euros, así como un programa formativo intensivo durante los primeros meses que facilita una integración progresiva en el modelo de negocio de la compañía. Alcampo destaca además por su apuesta por el desarrollo interno, ofreciendo un plan de carrera real dentro de una organización multinacional, junto con beneficios sociales adicionales como sistemas de retribución flexible, descuentos en compras y un entorno laboral alineado con valores de sostenibilidad y comercio responsable.

La oferta completa puede consultarse en el siguiente enlace:

Asistente de Operaciones Marítimas con inglés C1

En el ámbito de la logística internacional, una empresa multinacional ubicada en Madrid, con proceso de selección gestionado por Page Personnel, ha abierto una vacante temporal para el puesto de Asistente de Operaciones Marítimas con dominio del inglés a nivel C1. Esta posición está dirigida a titulados universitarios con experiencia previa en logística, transporte marítimo o transitarios, y con una elevada competencia lingüística para desenvolverse en un entorno global. El rol se centra en la gestión operativa de contenedores y operaciones marítimas, incluyendo la coordinación con navieras y transitarios, la supervisión de documentación de embarque, el seguimiento de incidencias y el control administrativo de los procesos logísticos.

El puesto exige precisión, capacidad de análisis y manejo avanzado de herramientas ofimáticas, especialmente Excel, para el control de datos operativos y el seguimiento de indicadores clave de rendimiento. La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa, vinculado a la cobertura de una baja, con una retribución bruta anual comprendida entre los 28.000 y los 38.000 euros, lo que convierte esta oportunidad en una vía relevante para adquirir experiencia en un entorno multinacional y altamente especializado.

El detalle de la oferta puede consultarse en:

Director o Directora de Laboratorio en Alcobendas

Otra de las oportunidades destacadas corresponde al puesto de Director o Directora de Laboratorio para una empresa del sector farmacéutico ubicada en Alcobendas, en un proceso de selección intermediado por Adecco. La posición está orientada a profesionales con titulación en Veterinaria y experiencia contrastada en la gestión de laboratorios y en la supervisión de equipos técnicos especializados. El puesto conlleva la responsabilidad sobre la operativa diaria del laboratorio, la planificación de actividades, la coordinación de recursos humanos y técnicos, así como el mantenimiento y control de equipos diagnósticos.

La persona seleccionada deberá garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, la eficiencia de los procesos y la correcta interacción con proveedores y colaboradores externos. La oferta contempla un salario bruto anual de 40.000 euros, con contrato a jornada completa, y se presenta como una oportunidad de consolidación profesional en un entorno técnico de alta especialización, donde el dominio del inglés y de herramientas informáticas refuerza el perfil directivo del puesto.

La información completa está disponible en:

Middle Researcher for Europe Markets en Madrid

El conjunto de vacantes se completa con la posición de Middle Researcher for Europe Markets para una empresa tecnológica de carácter internacional con sede en Madrid, en un proceso de selección gestionado por Adecco. Este puesto se orienta a perfiles con experiencia en investigación de mercados y análisis estratégico, con capacidad para trabajar sobre distintos países europeos como Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos. Las funciones del puesto se centran en la realización de estudios de mercado mediante metodologías cualitativas y cuantitativas, la ejecución de entrevistas y encuestas, el análisis de datos complejos y la generación de conclusiones que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.

El trabajo se desarrolla en colaboración con equipos multidisciplinares y en un entorno internacional, lo que exige un dominio del inglés y una sólida capacidad de comunicación y síntesis. La empresa ofrece una retribución bruta anual en torno a los 50.400 euros, con contrato a jornada completa, situando esta posición entre las más competitivas del conjunto analizado.

La oferta puede consultarse en:

Las ofertas analizadas refleja con claridad la diversidad y el dinamismo del mercado laboral en la Comunidad de Madrid y su entorno, donde conviven perfiles vinculados al comercio, la logística internacional, el sector farmacéutico y la investigación estratégica. Estas oportunidades ponen de manifiesto una demanda creciente de profesionales cualificados, con competencias técnicas específicas y capacidad de adaptación a entornos complejos. Más allá de los requisitos exigidos, las empresas apuestan por condiciones atractivas basadas en la estabilidad contractual, la retribución competitiva y el desarrollo profesional a medio y largo plazo, configurando un escenario favorable para quienes buscan consolidar o impulsar su trayectoria profesional en sectores estratégicos de la economía.

