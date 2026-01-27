Nueva tasa de basuras 2026: estos son los cambios que beneficiarán a los madrileños

El Ayuntamiento de Madrid desde este 2026 modifica la tasa de basuras para una mejor adaptación por vivienda y por barrio. La nueva fórmula mantiene una Tarifa Básica y añade una Tarifa por Generación, que corresponde a la parte variable que incluirá exenciones, bonificaciones e incentivos al reciclaje. La Tarifa Básica se mide según el valor catastral, es decir, el cálculo entre el valor del suelo y el valor de la construcción.

Cambios en la Tarifa por Generación

Esta tarifa busca que el importe sea proporcional en vez de igual para todos. Los factores a tener en cuenta son: el empadronamiento, la situación del inmueble y el comportamiento de cada zona. En cuanto al empadronamiento, tendrá un peso mayor, que se traduce en un ajuste según la cantidad de ocupantes.

En cuanto a los inmuebles sin empadronados, se considerarán vacíos: solo tendrán que abonar la Tarifa Básica. También habrá una exención para el Ingreso Mínimo Vital y Renta Mínima de Inserción, que se aplicará automáticamente.

Como novedad, se incluye el cálculo acorde al número de empadronados, con el objetivo de evitar que hogares con pocos miembros paguen un coste desmesurado. En caso de no haber nadie empadronado, la vivienda se considerará como inmueble vacío y solo tendrán que pagar la Tarifa Básica, según el valor catastral, y se excluye la parte variable por generación de residuos.

¡Atención a tu barrio! La tarifa de residuos se calcula a partir de lo que genere cada barrio y podrá ir de 0 a 95,03 euros.

Exenciones y bonificaciones

Quienes perciben el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Mínima de Inserción gozarán de la exención de la tasa de basuras, que se aplicará de forma automática, sin complicación de trámites. Las familias numerosas serán bonificadas de hasta el 90% cuando el valor catastral no supere 204.000 euros. En caso de ser un valor superior, la bonificación será de entre el 10% y el 80%, dependiendo de la categoría familiar. Los distritos con mejor reciclaje también serán premiados.

Y para aquellos que lo prefieran, podrán repartir el pago. El Pago a la Carta acepta dividir en dos, tres, cinco o nueve cuotas e incluye una rebaja del 5%, con un ahora de máximo de 15 euros por recibo.