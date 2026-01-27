SUCESOS
Una mujer de 85 años, herida de gravedad tras ser atropellada en San Blas y superar una parada cardiorrespiratoria
El accidente se ha producido cuando un coche realizaba una maniobra de aparcamiento, marcha atrás y a muy baja velocidad
Una mujer de 85 años ha resultado gravemente herida este martes al ser arrollada por un vehículo que circulaba marcha atrás en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, según ha informado Emergencias Madrid. Los sanitarios del Samur han conseguido recuperar a la señora de una parada cardiorrespiratoria y la han trasladado al hospital.
El accidente se ha producido alrededor de las 10:00 horas en la calle Toscana, cuando un coche realizaba una maniobra de aparcamiento, marcha atrás y a muy baja velocidad. El conductor no pudo evitar el golpe y la mujer de avanzada edad entró en parada cardiorrespiratoria.
Al lugar de la colisión llegaron sanitarios del Samur-Protección Civil, que lograron revertir la parada. Tras recuperar a la mujer del primer golpe, ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresada con pronóstico muy grave.
Por su parte, tras escoltar al convoy sanitario hasta el centro, un grupo de agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido el arrollamiento.
- Arrancan las obras del nuevo gran parque comercial que llegará a Madrid: 70.000 metros cuadrados y más de 50 locales
- La Comunidad de Madrid controla el manto nivoso en la sierra para prevenir aludes y vigilar el deshielo
- Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará más de cinco kilómetros de la Línea 11 de Metro
- Así es el ático de Alba Flores en Arganzuela: grandes ventanales, enorme biblioteca y una cocina con toques industriales
- José Campos, el empresario cántabro que se convirtió en tercer marido de Carmen Martínez Bordiú
- El cuerpo encontrado sin vida en Madrid Río es de un hondureño de 22 años: la investigación continúa
- Confirmado: la Comunidad de Madrid abonará los atrasos de la subida salarial y la retribución pactada para 2026 a sus funcionarios este enero
- La freidora de aire de Lidl por la que ya se forman colas kilométricas en Madrid este viernes: cuesta menos de 25 euros