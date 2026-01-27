Una mujer de 85 años, herida de gravedad tras ser atropellada en San Blas y superar una parada cardiorrespiratoria

Una mujer de 85 años ha resultado gravemente herida este martes al ser arrollada por un vehículo que circulaba marcha atrás en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas, según ha informado Emergencias Madrid. Los sanitarios del Samur han conseguido recuperar a la señora de una parada cardiorrespiratoria y la han trasladado al hospital.

El accidente se ha producido alrededor de las 10:00 horas en la calle Toscana, cuando un coche realizaba una maniobra de aparcamiento, marcha atrás y a muy baja velocidad. El conductor no pudo evitar el golpe y la mujer de avanzada edad entró en parada cardiorrespiratoria.

Al lugar de la colisión llegaron sanitarios del Samur-Protección Civil, que lograron revertir la parada. Tras recuperar a la mujer del primer golpe, ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital de La Paz, donde ha quedado ingresada con pronóstico muy grave.

Noticias relacionadas

Por su parte, tras escoltar al convoy sanitario hasta el centro, un grupo de agentes de la Policía Municipal se han hecho cargo de la investigación para tratar de determinar las circunstancias exactas en las que se ha producido el arrollamiento.