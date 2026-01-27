El mejor flan del mundo se hace en Fuenlabrada: "Es un flan que hacemos desde hace más de veinte años, no hay ningún misterio"

En un tiempo dominado por espumas, fermentaciones imposibles y postres que parecen esculturas, el mejor flan se hace en el municipio madrileño de Fuenlabrada y solo precisa de tres ingredientes, paciencia y memoria. Así lo ha demostrado La Leña del Cobo, el asador madrileño dirigido por Sergio Fernández, ganador del I Campeonato al Mejor Flan del Mundo, celebrado en el marco de Madrid Fusión Pastry y patrocinado por Huevos Redondo.

Fernández es uno de esos cocineros difíciles de encasillar: chef, divulgador gastronómico, rostro televisivo… y también gestor de un asador donde la brasa, el producto y la tradición mandan. En La Leña del Cobo, ubicado en la calle Río Ebro, 13, la excelencia no se persigue con fuegos artificiales, sino con respeto absoluto al origen.

El flan que se alzó con el primer puesto no nació para competir, sino para servirse a diario. De hecho, en el restaurante se elaboran entre 80 y 90 flanes cada día, una cifra que probablemente se quede corta tras el reconocimiento. "Es un flan que hacemos desde hace más de veinte años. No hay ningún misterio", explica Fernández a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Tres ingredientes y una idea clara

Leche fresca, huevo de gran calidad y azúcar. Nada más. Ni infusiones, ni aromas exóticos, ni técnicas de laboratorio. El pequeño matiz está en la materia prima: un flan de nata leonesa, con un porcentaje de nata procedente de León. "Vivimos en Madrid y compramos aquí, pero este es un producto de toda España", señalan. Una filosofía que encaja con el carácter del campeonato, que busca reivindicar un postre esencial de la cocina popular, convertido en arte a través de la técnica.

Si hay un punto donde tradición y conocimiento se dan la mano es en la elaboración. El azúcar no se bate, "para evitar aire", la mezcla reposa más de 24 horas y la cocción se realiza durante más de una hora, a temperatura rigurosamente controlada. El resultado es una textura suave, cremosa, casi sedosa, que recuerda a los flanes de antes, pero con la precisión que permiten los hornos actuales.

“Antes se hacían sin control, porque no lo había, y estaban buenísimos. Hoy buscamos el mismo sabor, pero afinando la textura”, explican. Amor, cariño… y técnica. Porque una cosa no excluye a la otra.

Un premio con sabor a futuro

El campeonato —abierto a profesionales, amateurs y miembros del sector hostelero— seleccionó seis finalistas mediante un comité técnico de Madrid Fusión Alimentos de España. El jurado, compuesto por periodistas, cocineros y expertos del sector, evaluó sabor, textura, técnica y presentación. Solo uno podía llevarse el título de Mejor Flan del Mundo 2026, y fue el de La Leña del Cobo. El premio por parte de Huevos Redondo de 1000 euros y una cena para dos personas en el Restaurante de Quique Dacosta en el Mandarin Oriental Ritz.

Sergio Fernández es un cocinero multifacético junto con su equipo de La Leña de Cobo. / EPE

Detrás del éxito hay equipo: Yassin Hannin, jefe de cocina, y Arantxa Fuentes, al frente de la pastelería, pilares de un proyecto que lleva apenas año y medio en Fuenlabrada, pero que ya juega en primera división. Puede que ahora tengan que duplicar producción. Puede que el flan se convierta en reclamo absoluto.