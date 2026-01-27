MADRID
El Retiro y otros ocho parques permanecen cerrados este martes por las fuertes rachas de viento
Se esperan rachas de viento de 57 y hasta 62 km/h entre las 12 y las 18 horas
El Retiro y otros ocho parques históricos y singulares de la ciudad de Madrid permanecerán cerrados durante todo este martes por las fuertes rachas de viento y los fenómenos climatológicos adversos previstos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El cierre afecta también al parque del Capricho, la Rosaleda del parque del Oeste, el Juan Carlos I, Juan Pablo II, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos, la Quinta Torre Arias y el parque Lineal del Manzanares, han informado desde el Ayuntamiento de la capital.
Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de 57 y hasta 62 km/h de 12 a 18 horas. En las horas previas y posteriores se activa la alerta naranja o riesgo moderado, cuestión que impide la revisión del arbolado por parte de los técnicos municipales.
La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles. El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.
