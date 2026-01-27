Julio Iglesias seguirá ostentando el título de Hijo Predilecto de Madrid

Con los votos en contra de PP y Vox, que se han impuesto al apoyo de la izquierda, el Pleno del Ayuntamiento ha tumbado la propuesta de revocar a Julio Iglesias el título de hijo predilecto de la ciudad de Madrid. Un rechazo que, según ha defendido el Gobierno municipal, se debe a que la retirada supondría “desnaturalizar el sentido del reglamento y generar un precedente contra la seguridad jurídica”.

Y es que, tal y como ha argumentado la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, durante el debate de la proposición presentada por Más Madrid, no existe condena legal firme que avale esta retirada, como exige el artículo 7 del Reglamento de Distinciones Honoríficas del Ayuntamiento de Madrid.

"Por lo tanto, proceder a la revocación de la concesión de título de Hijo Predilecto de Madrid a Julio Iglesias supondría desnaturalizar el sentido del reglamento, generar un precedente contra la seguridad jurídica y someter los reconocimientos institucionales a valoraciones ajenas a los principios que los rigen", ha expuesto, antes de añadir, diriéndose hacia los de Rita Maestre, que "incluso para aquellos que hacen de ser antisistemas una de sus banderas, esto debería ser demasiado".

La encargada de defender la iniciativa ha sido Carolina Elías. La edil de Más Madrid ha puesto el foco en las trabajadoras "insivisbles" cuya precariedad “es aprovechada por depredadores sexuales”. Algo que es "inaceptable" que siga ocurriendo mientras muchos "miran hacia otro lado", como hacen "los señoros machistas de las derechas". Ante esta realidad, Elías ha reclamado la revocación de la distinción al cantante "para que no vuelvan a ocurrir hechos así ni en República Dominicana ni aquí en España ni en ningún lugar del mundo".

En respuesta, De la Cruz ha tildado de "papelón" los argumentos esgrimidos por Elías, recordando que “la jurisdicción española se ha declarado incompetente”. Para la titular de Cultura, se trata de "ruido" de la izquierda "para desviar la atención de los suyos", como los casos de Iñigo Errejón y Francisco Salazar. Lo mismo que ya intentaron hace poco, "nada menos que con Adolfo Suárez, que es el hombre gracias al cual quienes pensamos completamente distinto podemos estar aquí juntas discutiendo", ha recriminado la delegada.