Okuda, el artista que dará color al nuevo arco del 'Chinatown' de Madrid: las obras comenzarán la semana que viene

Sus obras se pueden ver por todo el mundo: India, Mali, Mozambique, Estados Unidos, Japón... Y ahora llegan a la capital. El arco de bienvenida a la zona de Usera ya tiene quien lo diseñe: será el artista Okuda San Miguel. El Ayuntamiento de Madrid consolidará Usera como el 'Chinatown' de la capital este 2026 con la instalación de arcos propios de la arquitectura tradicional china.

Los denominados 'paifang' estarán en manos del pintor, diseñador y escultor urbano Okuda San Miguel. Su estilo plantea un claro conflicto entre la modernidad y las raíces del ser humano y sus obras se pueden ver en calles y galerías de todo el mundo.

No estará a tiempo

El artista tendrá un plazo de seis meses para realizar su obra en la plaza del Hidrógeno, por lo que los arcos no estarán a tiempo para la celebración del Año Nuevo Chino 2026, que comienza el próximo 17 de febrero. Este año tiene algo de especial: coincide con el Año del Caballo, momento en el que según la cultura oriental se favorecerá el emprendimiento y a la toma de iniciativa.

Los dos pilares de la plaza del Hidrógeno que sostendrán el arco de Okuda / Somos Madrid

Las obras comenzarán la semana que viene y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, asegura que a lo largo de este año estarán instalados. El artista Okuda San Miguel cuenta con un presupuesto de 280.000 euros para la producción, instalación y el mantenimiento de dicha obra.

Más de Okuda en Madrid

Sin duda, el arte de Okuda San Miguel no deja indiferente a nadie. Sus pinturas están presentes por todo el mundo: algunas de sus joyas se encuentran en la capital y es posible que las hayas visto sin saber que son del artista.

Una de las obras más icónicas fue ejecutada en el metro Paco de Lucía, como homenaje a uno de los mejores guitarristas de España. 'Entre dos universos' hace referencia a la canción 'Entre dos aguas' y la obra la realizó en colaboración con el artista Rosh333.

Estación de metro Paco de Lucía. / Ferrovial

En el pabellón 12 de Ifema se encuentra un mural de 1800 metros cuadrados abordado por seis artistas. Entre ellos, Okuda. Las obras del artista están presentes en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid: Villaverde Alto, Embajadores, Fuenlabrada, incluso en la biblioteca de San Fermín.

Usera, el 'Chinatown' madrileño

La influencia china en este barrio de Madrid se ha impulsado con la instalación de diferentes infraestructuras. Hace escasos meses se abrió un nuevo espacio de juego temático para niños que destaca tanto por su longitud como por su diseño: un dragón rojo que tiene capacidad para 110 niños de todas las edades.

Columpio en forma de dragón instalado en el nuevo paseo en Chinatown en Usera. / Ayuntamiento de Madrid

La instalación de los arcos es solo un paso más para consolidar a Usera como el 'Chinatown' de la capital, al estilo de otras ciudades como Nueva York o Londres.