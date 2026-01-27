Todo sobre 'Madrilucía', la Feria de Abril que la capital prepara para el mes de mayo: fechas, precios y actividades

Se dice de Madrid que tiene de todo. Siempre hay un sitio nuevo por probar, un lugar al que salir, ambiente y mucha vida en sus calles. La capital tiene lo mismo de bonita que de acogedora, pues es uno de esos lugares que te reciben sin importar de dónde vengas. Desde luego que es una ciudad que, lo que no tiene, lo crea.

Por eso, se ha especulado en muchas ocasiones lo que ahora es una realidad: la famosa Feria de Abril de Sevilla llega a la capital. Este 2026 llega por primera vez 'Madrilucía', una feria que trae el sur a Madrid y que tendrá lugar en un recinto de 200 metros cuadrados con más de 400 casetas en las que disfrutar del arte, la magia y el sabor de Andalucía.

¿Cómo será 'Madrilucía'?

Ahora, la feria no será ni en abril ni en Sevilla. Estaba prevista del 9 de mayo hasta el 7 de junio, según la página web oficial del evento, pero los organizadores han informado que la fecha original se pospone una semana a petición del Ayuntamiento de Madrid para que no coincida con los actos de San Isidro. El evento, que tendrá lugar en Iberdrola Music, donde también se celebran festivales como el Mad Cool, arrancará finalmente el próximo 20 de mayo.

Madrilucía, la Feria de Madrid que pretende imitar a la de Sevilla. / Madrilucía

La zona festiva promete catering, decoración temática, música en directo y aseos con servicio de limpieza continuo. Las casetas, consideradas el alma de la feria, estarán decoradas al estilo tradicional andaluz. Ya están a la venta y la más barata ronda los 55.000 euros.

Se podrán alquilar y comprar trajes de flamenca en la feria

Para quienes no sepan dónde adquirir el traje tradicional, en la propia feria se podrá comprar o alquilar el traje de flamenca, además de disfrutar de servicios de peluquería y maquillaje. El recinto estará dividido entre varias zonas en las que se promete que no faltará de nada: cultura, gastronomía, recreativos, musical, e incluso una zona ecuestre en la que se realizarán desfiles de caballos. Tampoco faltarán los conciertos y espectáculos flamencos.

Esta feria, a la madrileña, admitirá pagos por NFC, habrá mapas en tiempo real a través de una aplicación y programación en tiempo real con avisos y notificaciones. "Una feria viva, abierta a todos, donde el alma del sur late con acentos diferentes", afirman en su página web.