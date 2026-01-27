La famosa que abandona Lavapiés para construirse una casa de campo en Vitoria: cerca de su familia y de sus raíces

La exgimnasta rítmica española Almudena Cid ha decidido iniciar una nueva etapa vital con un cambio de aires. La vasca anunciaba a través de sus redes sociales su decisión de abandonar su piso del centro de Madrid para embarcarse en la construcción de la casa de campo de sus sueños, en Vitoria, muy cerca de su familia y de sus raíces.

Un sistema modular en pleno centro de Madrid

Almudena ha residido durante años en un piso reformado en el barrio madrileño de Lavapiés. Pese a su pequeño tamaño en metros cuadrados, este espacio estaba diseñado al milímetro para responder a sus necesidades diarias. Tan flexible como su dueña, el piso contaba con una estructura interior concebida a partir de un sistema modular de madera, que permitía mover y reorganizar las estancias según el momento y el uso gracias a sus tabiques móviles. Así, el salón, el dormitorio y las zonas de almacenaje podían trasformarse con facilidad aportando a la deportista espacio despejado para poder ejercitarse y cumplir con su entrenamiento físico.

Sentando nuevos cimientos

"Hoy llego al terreno donde construiré mi casa. Aquí asaré mis propias castañas, frente a mi chimenea. Es un sueño que llega después de mucho tiempo de espera y de trabajo", así anunciaba la exgimnasta que había comenzado la construcción de su nueva vivienda cambiando el bullicio de Madrid por la amplitud y tranquilidad de un terreno en Vitoria, su ciudad natal.

Aun en fase de construcción, grúas y maquinaria trabajan sobre el terreno para delimitar las zonas de lo que será la nueva vivienda de la exgimnasta. "Solo han puesto los palitos que delimitan la vivienda pero ha sido emocionante pensar que algún día estaré dentro de mi casa en ese mismo sitio", explicaba la propia Almudena a través de su cuenta de Instagram.

Como si fuese su propia reconstrucción personal, Almudena, que en los últimos años ha tenido que enfrentar el escrutinio social tras la separación del que era su pareja Christian Gálvez, ve en este proyecto residencial una oportunidad de mirar hacia el futuro y disfrutar de un estilo de vida tranquilo junto a su familia. Así, el entorno destaca por su carácter rural y tradicional, con presencia de casas de piedra, balcones de madera, caseríos y amplias llanuras de campo.

Compartiendo con ilusión los avances, Almudena sueña con una chimenea como elemento central de su nuevo hogar, un elemento de reunión y afirma que sus castañas "están cada vez más cerca".