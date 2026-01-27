SUCESOS
Una explosión de propano en una vivienda de Aranjuez deja un herido grave y grandes daños materiales
Los sanitarios han atendido a un hombre de 46 años que presentaba quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo
Europa Press
Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han atendido este martes una explosión de gas propano en una vivienda de la localidad madrileña de Aranjuez, donde al menos una persona ha resultado gravemente herida y se han registrado grandes daños materiales en la estructura.
Los hechos se han producido en torno a las 14.20 horas de este martes en el número 12 de la calle Santiago, hasta donde se han trasladado cinco dotaciones de Bomberos del Cuerpo regional para sanear y evaluar el lugar, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Por su parte, personal sanitario del SUMMA112 ha atendido a un hombre de 46 años que presentaba quemaduras en el 40 por ciento de su cuerpo, por lo que ha sido trasladado en estado grave e intubado al Hospital de Getafe.
La explosión, que se ha registrado en una vivienda de la primera planta, ha provocado grandes daños en la estructura, incluido el derrumbe de la tabiquería interior del bloque de viviendas de cuatro alturas, ha relatado el oficial de Bomberos Víctor Manuel Fernández.
La Policía Local de Aranjuez ha colaborado en la atención del incidente, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del suceso.
