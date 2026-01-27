Denuncian desahucios en un bloque de la Sareb en Collado Villalba en plena "negociación" por un alquiler social

La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha denunciado este martes la orden de desahucio para cuatro viviendas ubicadas en un edificio propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) "en plena negociación por un alquiler social".

En un comunicado, ha señalado que vecinos de cuatro viviendas del bloque ubicado en los números 13-15 de la calle Real de la localidad han recibido notificaciones de desahucio, que está previsto ejecutar los días 4 y 5 de febrero.

Al hilo, han censurado como "especialmente grave" que la notificación del desalojo se ha hecho con sólo un par de semanas de antelación. Además, según la Asamblea de Vivienda, los avisos han llegado cuando los vecinos siguen en el proceso de negociación de sus alquileres sociales.

También ha recalcado que la Sareb "mantiene desde septiembre su política de no negociar con personas sin papeles". "Esta decisión llegó cuando las personas ahora rechazadas ya le habían enviado a la entidad toda la ingente cantidad de documentación que les exigió, y la notificación de esta decisión no vino acompañada de ninguna explicación", ha censurado.

De esta forma, desde la Asamblea de Vivienda han acusado a la empresa pública de "abandonar a su suerte" a las personas más vulnerables y siguiendo una línea política "abiertamente racista".

Noticias relacionadas

"Sareb, de mano del Ayuntamiento de Collado Villalba, lleva meses buscando desalojar el bloque entero, de golpe, pues prefiere llenarse los bolsillos con la privatización del edificio antes que ofrecer una vivienda digna a las personas más pobres, a pesar de que las viviendas del bloque 13-15 cumplen los requisitos para su traspaso a Casa 47", la entidad estatal de vivienda, ha zanjado.