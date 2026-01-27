La Comunidad de Madrid responde al Gobierno por la regularización de migrantes: "Es otra medida de la política temeraria migratoria del Ejecutivo de Sánchez"

La política migratoria del Gobierno vuelve a situarse en el centro de la polémica tras el acuerdo con Podemos para sacar adelante una regularización de medio millón de migrantes que llegaron al país hasta 2025. Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha cargado este martes contra dicho pacto al calificarlo como "una medida más de la política temeraria migratoria" del Gobierno de Pedro Sánchez. Además, ha sostenido que la iniciatica busca desviar "la atención" y no hablar "de la tragedia de Adamuz y del caos ferroviario" de los últimos días.

En declaraciones a los medios en la visita el Centro de Rehabilitación de la Fundación Inclusive de Pinto, Dávila, ha criticado que se trata de una medida "que afecta a muchas personas", pero que, el Gobierno decide "en solitario, sin contar con los socios europeos y de espaldas al Congreso". A su juicio, se trata de una iniciativa adoptada por Sánchez "de la mano de Podemos" sin haber cumplido la orden del Tribunal Supremo de atender a los menores solicitantes de asilo.

La consejera también ha reprochado al Ejecutivo central la falta de información a las comunidades autónomas, al asegurar que el Gobierno "lleva años actuando de manera oculta", con traslados de personas "de forma silenciosa como paquetes", sin comunicar su impacto territorial.