¿Estudias o trabajas? Solo uno de cada 5 universitarios compatibilizan formación y empleo en Madrid

El número de universitarios en la Comunidad de Madrid no ha dejado de crecer en los últimos cinco cursos, pero cada vez son menos los que optan por estudiar a tiempo parcial, una modalidad estrechamente vinculada a la compatibilización de estudios y empleo. Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio de Universidades, correspondientes al periodo 2019-2020 a 2023-2024.

En total, el sistema universitario madrileño ha pasado de 290.120 estudiantes a 309.692, un aumento cercano al 7%. Sin embargo, el alumnado matriculado a tiempo parcial —utilizado habitualmente como indicador de quienes estudian y trabajan o deben cuidar algún familiar— se ha reducido ligeramente en términos absolutos y, sobre todo, ha perdido peso relativo. En cifras, Madrid pasa de 65.200 estudiantes a tiempo parcial en 2019-2020 a 64.050 en 2023-2024, mientras que los matriculados a tiempo completo suben de 224.920 a 245.642.

Así, en el curso 2019-2020, el 22,5% de los universitarios madrileños estaba matriculado a tiempo parcial (esos 65.200 alumnos). Cinco años después, ese porcentaje ha descendido hasta el 20,7% (64.050 estudiantes), 1,8 puntos menos. Una reducción que se produce en un contexto de crecimiento sostenido del alumnado a tiempo completo, que ya representa casi ocho de cada diez estudiantes: 245.642 en 2023-2024.

Esta caída del tiempo parcial no es homogénea. En los estudios de grado, la proporción de estudiantes matriculados a tiempo parcial ha pasado del 19,8% al 17,6% en cinco años, marcando una tendencia descendente continuada. En términos absolutos, el Grado pasa de 47.556 estudiantes a tiempo parcial en 2019-2020 a 44.382 en 2023-2024, mientras que el tiempo completo sube de 192.477 a 207.886 (con un total de Grado que crece de 240.033 a 252.268). En cambio, en los estudios de máster, donde la mayoría de estudiantes ya trabajan, la compatibilización con el empleo sigue siendo una realidad estructural: alrededor de un tercio del alumnado cursa estos estudios a tiempo parcial.

Por lo que se refiere a las diferencias por género, sin existir una brecha significativa, la modalidad a tiempo parcial es habitualmente más frecuente entre los hombres. El 18,9% de ellos se matricularon a tiempo parcial en el curso 2023/24, frente al 16,6% de las mujeres. Pero la distancia se reduce al mirar el volumen real: en Grado, los hombres suman 22.803 estudiantes a tiempo parcial y las mujeres 22.579, prácticamente la misma cifra, aunque sobre totales distintos (120.540 hombres frente a 131.728 mujeres).

La igualdad es todavía mayor si se compara por centros públicos y privados, con el 17,7% y el 17,3% de las matriculaciones, respectivamente. En números, esto se traduce en 29.870 estudiantes a tiempo parcial en universidades públicas madrileñas (sobre 168.940 matriculados) y 14.512 en privadas (sobre 83.328).

Donde la brecha se dispara es entre los estudios presenciales o a distancia. La modalidad no presencial concentra un porcentaje mucho mayor de estudiantes a tiempo parcial, con el 77,1%: son 2.466 alumnos a tiempo parcial de un total de 3.198 matriculados. Por el contrario, las universidades presenciales solo tienen un 16,8% de estudiantes parciales, pero sobre un volumen enorme: 41.860 alumnos a tiempo parcial de un total de 249.070.

Por ramas de estudios, la palma se la llevan Ingeniería y Arquitectura, ambas con un 22,1% de inscritos a tiempo parcial: 14.130 alumnos parciales de un total de 63.890. Cerca se sitúan las carreras de Ciencias Sociales y Jurídicas, que rozan el 19% de parcialidad (18,9%), con 19.720 estudiantes a tiempo parcial sobre 104.180 matriculados. Mientras que en el extremo opuesto quedan las Ciencias de la Salud, que ni siquiera llegan al 10%: 9,4%, equivalentes a 3.260 alumnos parciales de 34.728.