'Querido lector', la espera ha terminado: 'Los Bridgerton' llegan a Madrid con una invitación para tomar el té y un baile de máscaras

'Los Bridgerton', la familia más famosa de la alta sociedad londinense, anunciaba su regreso a Netflix el próximo 29 de enero y, con ello, una gira mundial de promoción que, para sorpresa de todos los fans españoles, prometía hacer una parada en Madrid.

Desde entonces, todos los fans de la saga inspirada en los libros de Julia Quinn, han esperado pacientemente mientras preparaban sus trajes y máscaras típicas de la regencia.

Ayer, la plataforma de streaming anunciaba por fin en su cuenta de Instagram las fechas de estos posibles encuentros con el elenco, que llegará a Madrid los próximos 16 y 17 de febrero. Una fecha que coincide convenientemente con las celebraciones de Carnaval en la capital.

Dos encuentros exclusivos para los fans

Aterrizando justo antes del estreno de la segunda parte, que tendrá lugar el 26 de febrero, Netflix ha confirmado que los actores darán la oportunidad a sus fans de asistir a dos encuentros exclusivos:

'Un té con los Bridgerton'

Acompañados de la bebida inglesa por excelencia, este encuentro con los fans tendrá lugar el día 16 de febrero y permitirá a sus asistentes hablar con el elenco en persona y realizar sus propias preguntas.

'Un elegante baile de máscaras'

De la misma manera que Benedict Bridgerton (Luke Thompson) conoció a su misteriosa "dama de plata" (Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha), Netflix organiza un prestigioso y elegante baile de máscaras al que asistirán tanto los protagonistas de la serie como algunos representantes de la alta sociedad española. Entre ellos, el periodista Javi Hoyos, desvelaba algunos de los nombres de las celebridades españolas que se darán cita en la codiciada gala: Lola Lolita, Vicky Martín Berrocal, Alba Carrillo, Lalachus, Elena Gortari o Mar Flores, son algunas de las famosas que afirman haber recibido una invitación.

Para el resto de los fans desafortunadamente las invitaciones no llegarán por correo... los interesados deberán acudir a la Plaza de Callao entre el 29 de enero y el 1 de febrero, donde se habilitarán un espacio especial para participar en el proceso de selección del que aún se desconocen los detalles, pero que se dirigirá a los seguidores más implicados.

Este espacio buscará recrear la atmósfera de la alta sociedad londinense con decorados, puntos interactivos, ambientación musical y zonas para hacerse fotos tematizadas. La instalación será gratuita y de acceso libre y, basándonos en otras estrategias de promoción llevadas a cabo por la plataforma, podemos esperar un Madrid completamente caracterizado, sorteos, pequeños obsequios o incluso alguna tarjeta conmemorativa para quienes completen la experiencia.