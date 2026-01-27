Un bocado que sabe a isla: Diana Díaz (El Invernadero, Madrid) corona el debut de 'Bocados con Queso' en Madrid Fusión

Madrid Fusión volvió a demostrar en su primera jornada que los grandes titulares no siempre llegan desde los escenarios principales. A veces, se concentran en un solo bocado. El estreno del Concurso Nacional 'Bocados con Queso', celebrado en el escenario de Madrid Fusión Pastry, dejó claro que el queso artesano de Gran Canaria aspira a jugar en primera división y que Madrid sabe cómo interpretarlo.

Diana Díaz (Madrid) se lleva el estreno del concurso 'Bocados con Queso' en Madrid Fusión. / Cedida

El certamen nace con una ambición clara: convertirse en referencia nacional en torno a los quesos de Gran Canaria, un producto emblemático por su diversidad y calidad, con especial atención a las variedades amparadas por la DOP Queso de Guía, Media Flor de Guía y Flor de Guía. Impulsado por Turismo de Gran Canaria a través de la marca Saborea Gran Canaria, y con la colaboración de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el concurso busca tender puentes entre el sector primario, la alta cocina y el turismo gastronómico de calidad.

La primera ganadora ya ha marcado el listón. El jurado proclamó vencedora de esta edición inaugural a la toledana Diana Díaz, jefa de cocina del restaurante madrileño El Invernadero y mano derecha del chef Rodrigo de la Calle, con una propuesta tan conceptual como precisa: un bocado elaborado a partir de queso de Flor de Guía y calabaza, utilizando todas las partes del producto, desde el cuajo hasta la corteza. Técnica, sostenibilidad y territorio concentrados en una pieza pensada para comerse con la mano, tal y como exigían las bases del concurso.

El premio no fue menor: una experiencia gastronómica de fin de semana en Gran Canaria, pensada para profundizar en el conocimiento directo del producto y su contexto.

I Concurso Bocados con Queso de Gran Canaria. / Cedida

Alta cocina vegetal con sello madrileño

La victoria de Diana Díaz no es casual. El Invernadero, proyecto del chef Rodrigo de la Calle, vive un momento especialmente dulce. El restaurante madrileño, con una estrella Michelin, ha reeditado recientemente el título de mejor restaurante vegetal del mundo según la We’re Smart Green Guide, compartiendo podio con Central (Perú) y Flore (Países Bajos) en una gala celebrada en Londres el pasado noviembre de 2025. Un reconocimiento que refuerza la coherencia de una cocina centrada en el producto, el territorio y el respeto absoluto al ingrediente.

Un podio que confirma la apuesta

La final del concurso reunió a seis finalistas seleccionados por un comité técnico, con propuestas dulces y saladas que demostraron la versatilidad de los quesos grancanarios. El segundo puesto fue para Alexis García, de 100% Hojaldre (Tenerife), mientras que el tercer premio recayó en Stephany Valdez, del restaurante madrileño Saddle. Ambos recibieron lotes de productos de kilómetro cero de Gran Canaria.

Más allá del palmarés, la jornada dejó un mensaje claro: el queso artesano puede y debe ocupar un lugar central en la alta cocina contemporánea. Y si el primer capítulo de Bocados con Queso sirve de indicio, Gran Canaria ha encontrado en Madrid Fusión un escaparate privilegiado para contar su historia, bocado a bocado.