Besant Capital compra el Hotel Suecia a un fondo alemán y prevé invertir 500 millones en el segmento del lujo

Besant Capital ha anunciado la adquisición del histórico edificio que alberga el hotel NH Collection Suecia, situado en la calle Marqués de Casa Riera 4, en Madrid, propiedad hasta ahora de un fondo de pensiones alemán gestionado por Feuring Hotelconsulting GmbH, según ha informado la compañía en un comunicado.

La operación se enmarca en la hoja de ruta de la firma de inversión, que estima una inversión total superior a los 500 millones de euros en activos inmobiliarios del segmento del lujo en el centro de Madrid. Su foco prioritario se sitúa en el eje estratégico comprendido entre la Puerta de Alcalá y el área de Canalejas.

El inmueble, con una superficie aproximada de 8.000 metros cuadrados y 123 habitaciones, se suma a la reciente adquisición del emblemático Edificio Zurich, en el número 44 de la calle Alcalá, lo que consolida la presencia de Besant Capital en la denominada ‘milla de oro’ del sector hotelero y de restauración madrileño.

Un edificio con valor histórico y cultural

Inaugurado en 1956 por la familia real sueca, el Hotel Suecia destaca por su relevancia histórica y cultural. Durante buena parte del siglo XX fue un punto de referencia para la comunidad sueca en Madrid y un lugar de encuentro para figuras literarias como Ernest Hemingway, Julio Cortázar o Ernesto Sábato.

En la actualidad, el activo dispone de servicios de restauración, gimnasio y una azotea a dos alturas de 300 metros cuadrados con vistas panorámicas sobre la ciudad. Además, su entorno se verá previsiblemente revalorizado por la creación de un nuevo bulevar peatonal que conectará la Puerta de Alcalá con la plaza de Cibeles, con mejoras en movilidad y oferta de ocio.

La transacción ha contado con la participación de distintos asesores. Por parte de Besant Capital han intervenido Pérez-Llorca, Alvarez & Marsal y CBRE Technical Services. En el lado vendedor, el proceso ha sido liderado por EY, Kucera Rechtsanwälte, Almar Consulting y JLL, que ha actuado además como intermediario de la operación.

El socio fundador de Besant Capital, Jerónimo Bremer, ha señalado que la compra se ajusta a una estrategia centrada en “activos únicos” ubicados en zonas con elevado potencial. “Madrid se consolida como una de las ciudades más atractivas para la inversión en el segmento del lujo”, ha afirmado.

Más allá de la capital, la firma -que gestiona inversiones por valor de más de 800 millones de dólares- ha confirmado que analiza nuevas oportunidades en el mercado inmobiliario ‘prime’ de otras ciudades de España, Portugal e Italia.