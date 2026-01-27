El Ayuntamiento reclama a Sánchez, con el apoyo del PSOE, actuaciones "inmediatas" en Cercanías de Madrid

La seguridad de la red ferroviaria es una prioridad nacional absoluta desde los accidentes de Adamuz y Barcelona, Tanto, que ha llevado al PSOE a votar a favor de una moción de urgencia presentada por Vox para que el Ayuntamiento de Madrid inste al Gobierno de España a llevar a cabo "actuaciones inmediatas en la red de Cercanías de Madrid y en materia de seguridad ferroviaria”. Solo Más Madrid ha votado en contra de una iniciativa que casi logra la unanimidad del Pleno, que sí ha habido en la votación a favor de la urgencia de la moción.,

El texto aprobado pide al Gobierno central un “plan integral” de revisión y mejora de los sistemas de seguridad en toda la red de Cercanías de Madrid, así como el refuerzo urgente de las frecuencias y de la capacidad operativa en las líneas más saturadas. Su defensa ha corrido a cargo del concejal de Vox Ignacio Ansaldo en vez del portavoz de la formación, Javier Ortega Smith, como estaba previsto.

En su intervención, Ansaldo ha reclamado al resto de grupos que la propuesta se aprobara por “unanimidad” y ha advertido de que quien se “esconda” detrás de excusas será “culpable de futuros accidentes”. El edil ha cargado contra Renfe y Adif, afirmando que están “gestionadas por enchufados” y vinculando esa gestión con consecuencias graves. También ha acusado al Ejecutivo de malgastar fondos públicos con una expresión ofensiva.

En la misma línea, ha comparado la situación de Cercanías con Rodalies, al señalar que “aún no es Rodalies de Cataluña, pero se va pareciendo mucho”, y ha responsabilizado al Gobierno del “abandono”. Ansaldo ha rechazado además, en referencia al accidente ferroviario de Adamuz, que se utilice a las víctimas en el debate político: “Las víctimas no necesitan políticos para el consuelo de su dolor”, ha dicho.

Por parte del Gobierno municipal, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sostenido que el descarrilamiento fue “evitable” y ha responsabilizado al Ejecutivo de Pedro Sánchez del suceso. Para el delegado, “las acciones que han tomado son las causas del accidente”, y ha criticado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmara recientemente que “el tren vivía en su mejor momento”.

Desde la bancada socialista, pese a votar a favor, Ignacio Benito ha afirmado que la moción de Vox evidencia un desconocimiento de la “realidad ferroviaria” en España. Según el edil del PSOE, la solución a las incidencias en la infraestructura pasa por “más inversión y más mantenimiento” , algo que el Gobierno ya “está haciendo” con más de 7.000 millones de euros gastados en la red ferroviaria.

La nota discordante la ha puesto Más Madrid. Eduardo Rubiño ha denunciado que al PP se le acaba la “campaña de bulos” sobre la gestión del Gobierno de España en relación con el accidente de Adamuz y ha defendido que el Ejecutivo “ha sabido gestionar una emergencia”, reprochando a la bancada popular su postura en el debate.